Hisense dévoile sa campagne de fin d'année « Deals That Go BEYOND » pour la période des Fêtes

QINGDAO, Chine, 20 novembre 2023 /CNW/ - Êtes-vous à la recherche d'une bonne affaire lors du Vendredi fou et du Cyberlundi? À l'approche de la période des Fêtes, Hisense, la société mondiale d'électronique grand public et d'appareils électroménagers, a lancé au début du mois sa campagne de fin d'année « Deals That Go BEYOND », offrant aux consommateurs la possibilité d'acheter des produits à un prix spécial et de rehausser leur divertissement à domicile pour des Fêtes plus extraordinaires.

En cette période des Fêtes, Hisense offre des services de divertissement à domicile de premier plan à un prix d'une durée limitée, ce qui marque le coup d'envoi d'une succession de ventes spéciales pour la période des Fêtes. Le téléviseur Hisense Mini-LED U7K, d'une taille impressionnante allant jusqu'à 100 po, offre des images incroyablement détaillées, réalistes et vives. Son taux de rafraîchissement amélioré comprend la fonctionnalité Game Mode Pro 144 Hz, qui offre des images lisses et une expérience de jeu gagnante. D'autre part, le téléviseur laser Hisense L9 avec technologie laser TriChroma, Dolby Atmos et HDR offre une expérience cinématographique à domicile. Mis en valeur par un écran rejetant la lumière ambiante pour prévenir les pertes de contraste, il réduit également au minimum la fatigue oculaire. Cela souligne l'engagement d'Hisense à l'égard d'une technologie novatrice qui accorde la priorité au confort et au bien-être des téléspectateurs.

Outre la série de téléviseurs de renom, les produits de grande qualité d'Hisense peuvent contribuer à améliorer l'esprit des Fêtes, notamment les appareils électroménagers intelligents et fiables de l'entreprise. Par exemple, les réfrigérateurs Hisense Pureflat sont idéaux pour le grand festin des Fêtes, avec une zone MyFreshChoice qui passe en douceur de la température du réfrigérateur à celle du congélateur, répondant à tous les besoins de la famille pour un festin des fêtes, d'un simple clic. Cette capacité d'adaptation offre plus de place pour les produits congelés avant le grand jour et suffisamment d'espace pour entreposer les restes.

Portée par le thème de la campagne « Deals That Go BEYOND », Hisense offre un rabais inégalé de la vente en ligne à la vente hors ligne sur toute sa gamme de produits de haute qualité, y compris les réfrigérateurs, les machines à laver, les climatiseurs, les appareils de cuisine et les petits électroménagers. Cette vaste offre ne se limite pas aux produits de base; elle comprend également des produits haut de gamme, des téléviseurs dotés de caractéristiques visant à améliorer le divertissement familial, et des innovations dans la cuisine qui facilitent les réceptions lors de la période des Fêtes, en veillant à ce que ces articles ménagers rendent les fêtes plus lumineuses, plus agréables et sans stress lors des réunions de famille.

La semaine prochaine, la campagne « Deals That Go BEYOND » d'Hisense atteindra son apogée à l'occasion du Vendredi fou, ce qui permettra à l'entreprise d'offrir le meilleur prix pour ses articles commercialisables et de qualité supérieure dans toutes les catégories, tant pour les clients du commerce de détail que ceux du commerce électronique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2280048/KV___deals_that_go_beyond.jpg

SOURCE Hisense

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]