QINGDAO, Chine, 5 juin 2025 /CNW/ - Hisense, l'une des principales marques mondiales d'appareils électroniques grand public et d'appareils électroménagers, annonce la toute dernière nouveauté de sa gamme de téléviseurs laser, le mini projecteur laser M2 Pro. Ce puissant appareil repousse les limites de la projection compacte, offrant une expérience cinématographique immersive 4K n'importe où, alimenté par des technologies innovantes inédites dans un tel format portable.

1 2

Le mini projecteur laser M2 Pro de Hisense représente un changement de paradigme en matière de cinéma maison portatif. En miniaturisant et en perfectionnant avec succès des technologies laser et d'IA avancées, Hisense a créé son projecteur laser le plus petit, le plus léger et le plus portable à ce jour; un appareil puissant, polyvalent et incroyablement convivial qui offre une qualité supérieure pour une expérience sur grand écran partout où la vie vous mène.

Une technologie de nouvelle génération miniaturisée

Au cœur du M2 Pro se trouve la technologie avancée AI 4K Clarity, une suite sophistiquée d'algorithmes fonctionnant en harmonie pour fournir des images impeccables. Cela comprend un puissant convertisseur IIA 4K qui transforme intelligemment le contenu à faible résolution en des détails 4K époustouflants, une fonction de réduction du bruit alimentée par l'IA assurant une image nette et claire, et un convertisseur IA HDR qui optimise méticuleusement le contraste et les mises en évidence pour une expérience de visionnement plus dynamique. Avec 2,07 millions de micromiroirs alimentés par un système DLP de précision, le M2 Pro projette des visuels 4K détaillés sur une surface allant jusqu'à 200 pouces, assurant une précision cristalline jusque dans chaque pixel.

La technologie Pure Triple Color Laser d'Hisense, une des marques de fabrique de ses téléviseurs laser haut de gamme, utilise des lasers rouges, verts et bleus discrets pour produire une gamme de couleurs exceptionnellement large, rendant les images avec un dynamisme inégalé et une précision réaliste. La miniaturisation réussie de ce moteur laser est la clé de la taille compacte et de la légèreté sans précédent du M2 Pro, offrant ainsi une projection laser 4K vraiment portable pour la première fois dans l'histoire d'Hisense.

Une imagerie de pointe et une capacité d'adaptation harmonieuse

Marquant un grand bond technologique en matière de projection portable, le M2 Pro est doté d'un zoom optique avec un rapport de projection de 1,0:1,3. Cette merveille d'ingénierie permet aux utilisateurs d'ajuster avec précision la taille et la distance de l'image tout en maintenant une netteté 4K complète -- un avantage crucial qui la distingue des solutions de zoom uniquement numériques qui dégradent souvent la qualité de l'image. Cette innovation optique, combinée à l'impressionnante capacité d'adaptation de l'écran de 65 à 200 pouces, assure une expérience de visionnement harmonieuse et de haute qualité dans presque tous les environnements, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Une configuration sans effort et un son immersif

La facilité d'utilisation est essentielle à la conception du M2 Pro, alimentée par une automatisation de pointe. Hisense a intégré des fonctionnalités avancées pour faciliter la configuration : la correction automatique du trapèze sans effort et la mise au point automatique garantissent une image toujours nette et parfaitement alignée, éliminant ainsi les réglages manuels. De plus, l'adaptation intelligente à la couleur du mur avec 7 nuances sur mesure ajuste automatiquement les couleurs projetées pour compenser la teinte de la surface de projection, garantissant ainsi des couleurs vives et précises même en projection directe sur un mur non blanc -- une caractéristique révolutionnaire pour une projection vraiment adaptable.

Au-delà des éléments visuels, le M2 Pro offre une expérience audio immersive grâce à la technologie intégrée Dolby Audio & DTS Virtual:X, offrant un son riche et spatial sans avoir besoin de haut-parleurs externes. Avec le système d'exploitation intelligent, intuitif et populaire VIDAA, les utilisateurs peuvent regarder des contenus en direct depuis des plateformes de premier plan comme Netflix, YouTube et Disney+, en naviguant facilement grâce à une télécommande vocale très pratique. L'intégration de Dolby Vision et de plusieurs formats HDR garantit des détails nuancés, des ombres aux mises en évidence, parfaits pour les films et les jeux vidéo.

Le M2 Pro illustre la poursuite incessante de l'innovation d'Hisense, incarnant le summum de la portabilité sans compromettre une expérience de grand écran à couper le souffle. Ce projecteur révolutionnaire inaugure une nouvelle ère pour le cinéma maison en offrant des éléments visuels 4K étendus à partir d'un appareil conçu pour une flexibilité et une facilité d'utilisation parfaites.

Le mini projecteur laser M2 Pro d'Hisense sera bientôt disponible sur des marchés clés du monde entier, notamment aux États-Unis, en Allemagne et en Australie. Les dates de lancement, le prix et la disponibilité seront déterminés selon les marchés locaux au cours des prochaines semaines. Restez à l'affût.

À propos d'Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau des livraisons totales de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2025). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2702129/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2702130/2.jpg

SOURCE Hisense

PERSONNE-RESSOURCE : Izzie Zhang, [email protected]