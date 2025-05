QINGDAO, Chine, 19 mai 2025 /CNW/ - Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, a été le partenaire désigné de CHINA NIGHT au 78e Festival de Cannes, ce dont la société est particulièrement fière. Le 15 mai, Hisense a transformé l'emblématique Plage des Palmes en une vitrine éblouissante de vie intelligente, de divertissement haut de gamme et de design raffiné, apportant les technologies de prochaine génération au cœur de la scène cinématographique mondiale.

Alors que les élites de l'industrie cinématographique marchaient sur le tapis rouge, un téléviseur de la série U7 de 100 pouces a filmé chaque instant avec des détails très précis. Conçu avec le rétroéclairage Mini-LED Pro et le Hi-View AI Engine PRO, ce téléviseur offre une gradation locale précise, une luminosité exceptionnelle et un contraste cinématographique, pour une expérience visuelle vivante digne de Cannes. À proximité, deux modèles de 65 pouces ont donné vie à des bandes-annonces cinématographiques organisées grâce à l'amélioration du contraste pilotée par l'IA et à la reproduction de couleurs ultravives.

Plus tard, lors de la réception de vins, les invités ont dégusté des millésimes parfaitement frais de l'armoire ASKO Wine Climate. Avec trois zones de température indépendantes, des étagères en bois portant jusqu'à 190 bouteilles, du verre filtré aux rayons UV, un éclairage à DEL doux et une zone de dégustation avec éclairage RVB, fonction et style étaient au rendez-vous. La prise en charge intégrée de Vivino a permis aux invités de parcourir et de sélectionner des vins directement à partir de l'interface de l'armoire. Entre-temps, le mini projecteur laser TriChroma C2 Ultra a livré des éléments visuels 4K à 3 000 lumens ANSI, transformant le salon en un cinéma intime sous les étoiles.

Le 14 mai, dans le cadre du programme CHINA NIGHT, Hisense a présenté son projecteur laser TriChroma PX3-PRO au China Film Forum, offrant aux invités un aperçu de sa conception minimaliste et de sa technologie de projection avancée.

En intégrant ses produits phares aux moments les plus mémorables de CHINA NIGHT, Hisense a rehaussé l'expérience des invités et a souligné son engagement à offrir une technologie de pointe et une conception raffinée aux auditoires avertis du monde entier.

À propos d'Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau des livraisons totales de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2024). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

