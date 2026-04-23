QINGDAO, Chine, 23 avril 2026 /CNW/ - Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, annonce aujourd'hui le lancement mondial de sa plus récente gamme de télévision haut de gamme, la série UR9. Plus qu'un lancement de produit, la série UR9 représente une nouvelle interprétation de « Natural and Real Color », qui est non seulement plus vive, mais plus naturelle, confortable et fidèle à la vie quotidienne.

Au cœur de l'UR9 se trouve une percée dans la façon dont la couleur est créée et expérimentée. En générant des couleurs directement à la source lumineuse, l'UR9 offre des tons plus riches, des détails plus précis et une expérience visuelle qui se rapproche de la perception du monde réel par l'œil humain, réduisant ainsi la fatigue visuelle tout en améliorant l'immersion.

Ce saut d'expérience centré sur l'utilisateur provient de la technologie RGB MiniLED de pointe de Hisense. En mars 2026, le Conseil de la division vidéo de la Consumer Technology Association (CTA) a publié la définition officielle de l'industrie pour les téléviseurs RGB LED. En tant que membre du CTA, Hisense est une force majeure dans l'établissement de la norme mondiale de l'industrie de ce qu'est le véritable RGB LED, et continue de repousser les limites de la technologie d'affichage conventionnelle.

À l'avant-garde de cette innovation, la série Hisense UR9 représente un saut quantique dans l'ingénierie d'affichage. Au-delà des MiniLED traditionnelles, elle introduit un système de rétroéclairage RGB LED complet, où chaque LED intègre des diodes rouges, vertes et bleues indépendantes, permettant un contrôle sans précédent de la couleur, de la luminosité et du contraste. Cette architecture atteint jusqu'à 100 % de la gamme de couleurs BT.2020, offrant des performances de couleur non seulement plus étendues, mais aussi plus précises et réalistes.

Cette percée est propulsée par le tout nouveau processeur Hi-View AI Engine RGB. Grâce à la coordination en temps réel de la couleur et de la luminosité au niveau de la zone, le processeur garantit que chaque image est optimisée dynamiquement, apportant plus de profondeur, de clarté et d'équilibre à chaque scène.

Au-delà de l'excellence visuelle, l'UR9 est conçu comme une expérience sensorielle complète. Son système ambiophonique 4.1.2 multicanaux intégré, calibré professionnellement par Devialet, crée un paysage sonore entièrement immersif à 360 degrés. Doté de haut-parleurs en hauteur, de canaux ambiophoniques dédiés et d'un haut-parleur d'extrêmes graves intégré, le système offre une profondeur cinématographique, une plage dynamique et un réalisme spatial sans avoir besoin d'équipement externe.

Pour assurer une vision uniforme et confortable dans tous les environnements, UR9 comprend également des panneaux optimisés pour les régions - Anti-reflet et anti-éblouissement pour l'Europe, l'Australie et d'autres régions, et Obsidian Panel pour les Amériques, minimisant les distractions causées par la lumière ambiante tout en préservant l'intégrité de l'image. Pour les amateurs de jeux, une fréquence de rafraîchissement native de 180 Hz sur certains modèles offre un mouvement et une réactivité ultra-fluides, améliorant ainsi les expériences de jeu de nouvelle génération à de nouveaux sommets.

Prenant en charge une suite complète de formats haut de gamme, y compris Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced et Filmmaker Mode, le UR9 est conçu pour répondre aux exigences changeantes des créateurs de contenu et des consommateurs. Sa performance est complétée par un design raffiné Pure Elegance, doté d'un support en métal haut de gamme et d'un fini presque sans lunette qui s'intègre harmonieusement à tout espace de vie moderne.

Avec le lancement de l'UR9, Hisense met davantage l'accent sur sa vision d'innover dans une vie plus lumineuse. En redéfinissant les couleurs naturelles et réelles grâce à la technologie RGB MiniLED, Hisense fait non seulement progresser la technologie d'affichage, mais façonne également une expérience visuelle plus naturelle, plus immersive et plus centrée sur l'humain.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-2025). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du monde 2026TM de la FIFA, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

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SOURCE Hisense

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