QINGDAO, Chine, 6 juillet 2024 /CNW/ - Hisense, leader mondial des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, a récemment dévoilé son nouveau slogan, « Hisense, More Than a Brand », dans le cadre d'une nouvelle grande initiative de valorisation de la marque pendant les matchs de l'EURO 2024TM de l'UEFA.

Hisense présente son nouveau slogan à l’UEFA EURO 2024™ (PRNewsfoto/Hisense)

Récemment, le nouveau slogan « Hisense, More Than a Brand » est apparu avec les marques Hisense, ASKO et Gorenje sur le terrain. Cette dernière amélioration de la marque souligne l'engagement inébranlable d'Hisense à établir une forte présence mondiale, comme en témoignent les investissements stratégiques de l'entreprise dans le marketing sportif et la relation continue à long terme avec le football en tant que partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024™, en particulier.

En fait, le message d'Hisense a évolué parallèlement à ses ambitions mondiales et à ses commandites de football, passant de « Hisense TV #2 GLOBALLY Hisense TV #1 IN CHINA » à la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ à « Never Settle for No. 2 Globally » à l'UEFA EURO 2024™ avec une présentation complète de la technologie d'affichage et des appareils électroménagers intelligents cette année. Selon Ipsos 2023, la stratégie de commandite sportive à long terme de l'entreprise a fait croître la notoriété de la marque à l'échelle mondiale à 54 %. La part du volume des expéditions mondiales de téléviseurs du premier trimestre de 2024 de Hisense était de 13,6 %, avec une part des revenus des expéditions mondiales de 12,1 %. Hisense figure actuellement au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs, et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024.

Appliquant une stratégie de marques multiples, Hisense Group possède plusieurs autres marques, dont Toshiba TV, Kelon, Gorenje, ASKO, VIDAA, SANDEN, Regza, MORA, etc. Grâce à des années de culture interne et d'acquisitions externes, l'entreprise est entrée dans le stade de l'exploitation et du développement mondiaux de plusieurs marques, formant une matrice de marques complète et riche. Cela a donné lieu à une matrice de marques complète et diversifiée qui permet différentes stratégies de marque dans divers secteurs d'activité et segments de marché, répondant aux préférences et aux besoins de différents consommateurs.

En s'efforçant de devenir une entreprise de calibre mondial ayant une réputation à l'échelle de la planète, Hisense connaît une expansion internationale rapide avec la mise en œuvre efficace de stratégies de mondialisation des marques indépendantes et haut de gamme au fil des ans.

Avec un solide réseau mondial englobant 34 parcs industriels, 26 centres de recherche et développement et 64 bureaux à l'étranger, Hisense dispose d'une main-d'œuvre de 110 000 employés, dont 24 000 sont des employés internationaux. Ce vaste réseau alimente le développement de produits de pointe, optimise la fabrication grâce à une chaîne d'approvisionnement mondiale et à des stratégies de marketing adaptées à des régions particulières. En comprenant que l'innovation technologique est la clé de la réussite future, Hisense continuera d'investir dans la recherche et développement pour développer des produits novateurs de pointe visant à améliorer la vie des gens. En établissant l'ordre de priorité des besoins des utilisateurs, l'entreprise a mis en œuvre en 2023 une stratégie axée sur les utilisateurs et les scénarios afin de mieux comprendre les besoins des consommateurs. Cette orientation se traduit directement par la dernière mise à niveau de la marque en 2024, qui met l'accent sur la « technologie centrée sur l'utilisateur » et la « qualité ultime ».

L'engagement d'Hisense va au-delà de la qualité et du rendement supérieurs de l'image. En reconnaissant l'importance de répondre aux divers besoins des consommateurs, en accordant la priorité aux préférences locales grâce à des adaptations efficaces de la chaîne d'approvisionnement et en construisant de solides ponts de communication sous la direction de « Local for local », Hisense s'est transformée en une marque internationale de premier plan, intégrant la science et la technologie novatrices dans le mode de vie des consommateurs du monde entier.

À propos d'Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454966/Hisense_tagline_UEFA_EURO_2024.jpg

