QINGDAO, Chine, 11 octobre 2024 /CNW/ - Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, a lancé aujourd'hui son projecteur laser tricolore pur le plus avancé, le mini projecteur laser intelligent C2 Ultra 4K. Certifié Designed for Xbox (« conçu pour Xbox »), ce nouvel ajout à la gamme C2 haut de gamme garantit aux joueurs une expérience immersive offrant une qualité audiovisuelle exceptionnelle sur les surfaces de 65 à 300 po, ce qui en fait le projecteur idéal.

Hisense lance le mini projecteur laser intelligent C2 Ultra 4K

Profitez de moments de jeu intenses, ultrarapide et d'une grande fluidité avec très peu de décalage ou de saccadement, grâce au mode de faible latence automatique, à la technologie MEMC et au mode de jeu, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 240 images/seconde offrant des images parfaitement nettes. Rehaussez votre expérience de jeu pour atteindre de nouveaux sommets, au moyen du C2 Ultra, qui est le projecteur certifié « conçu pour Xbox » de prédilection.

Le projecteur C2 Ultra offre une qualité d'image de niveau supérieur avec une gamme de couleurs BT.2020 à 110 %, une luminosité de 3 000 lumens ANSI et les certifications IMAX Enhanced et Dolby Vision. Il offre une expérience cinématographique immersive avec une luminosité et un contraste incroyables et ne produit pas de rayons nocifs de lumière bleue. Préparez-vous à vivre l'expérience de films d'action immersifs et d'une qualité sonore cristalline dans votre propre maison, comme l'avaient prévu les cinéastes!

Le projecteur C2 Ultra offre des configurations polyvalentes pour les murs, les plafonds ou les planchers dans votre espace de vie. La conception du cardan et les fonctions de zoom optique et d'autocalibrage permettent la projection sur de multiples surfaces, de 65 et 300 po, avec des rapports de luminosité et de contraste élevés assurant des images époustouflantes, même dans des environnements bien éclairés. Prenant en charge les jeux à écran divisé, il peut transformer instantanément votre chambre en paradis pour les séances à plusieurs joueurs.

La qualité d'image supérieure s'accompagne d'une performance audio exceptionnelle. Un caisson de basse intégré 1,2 L méticuleusement conçu offre des basses riches et précises et un son intense à basse fréquence, offrant des expériences de jeu ou de visionnement de films intensives ou suscitant des émotions liées à la musique chez les audiophiles. Le système audio JBL à 2,1 canaux donne vie à une expérience audio immersive avec le son ambiophonique DTS® Virtual:XTM 3D.

Le lancement du projecteur C2 Ultra à l'échelle mondiale est prévu le 10 octobre, mettant en valeur une qualité d'image unique en son genre, une expérience audio haut de gamme et un écran géant pour le plaisir de jouer.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

