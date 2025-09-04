BERLIN, 7 septembre 2025 /CNW/ - Hisense, marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, présentera une gamme complète d'innovations basées sur l'IA au salon IFA 2025 sous le thème « L'IA au service de votre vie ». Du divertissement immersif et du cinéma éclatant à la vie domestique intuitive et au bien-être climatique intelligent, Hisense montrera comment l'IA transforme chaque scénario en une expérience fluide, personnalisée et interactive.

L'IA au service de votre vision : chaque image prend vie

Le téléviseur RVB-MiniLED 116 po UX (PRNewsfoto/Hisense) Agent ConnectLife AI (PRNewsfoto/Hisense)

Hisense mettra en avant ses technologies d'affichage les plus avancées, conçues pour un divertissement domestique immersif. Le téléviseur RGB-MiniLED 116 pouces UX produira des noirs profonds, des couleurs vives et une luminosité maximale de 8 000 nits, idéal pour les soirées cinéma ou les parties de jeux vidéo entre amis où chaque détail compte. En tant que pionnier de la technologie RGB-MiniLED, Hisense démontrera comment le contrôle précis des mini-LED rouges, vertes et bleues garantit une clarté réaliste. Parallèlement, les innovations MicroLED, les téléviseurs IA et les solutions audio alimentées par l'IA élargiront les possibilités, transformant les salons en zones de jeu, en arènes de sport électronique ou en galeries d'art numérique où les gens peuvent partager des moments ensemble.

L'IA au service du cinéma : un grand écran pour une expérience illimitée

Pour ceux qui veulent vivre une expérience cinématographique à domicile, Hisense présentera son TriChroma Laser Cinema L9Q, qui projette jusqu'à 200 pouces avec la prise en charge IMAX Enhanced pour des performances optimales, même dans les espaces lumineux. Le mini-projecteur laser C2 Ultra offrira encore plus de polyvalence avec une projection pouvant atteindre 300 pouces et une latence ultra-faible, idéal pour transformer un mur inutilisé en arène de jeu ou pour organiser une soirée cinéma en fin de semaine. Grâce à la clarté et à la portabilité du laser, chaque espace deviendra une scène de divertissement.

L'IA au service de votre maison : une vie quotidienne plus intelligente, sans effort

Hisense intégrera l'IA dans les routines quotidiennes grâce à des appareils qui allient design et intelligence. Le réfrigérateur PureFlat Smart Series sera équipé d'un écran interactif de 21 pouces qui deviendra le centre névralgique de la cuisine : planification des repas avec la cuisine IA, diffusion en direct de jeux via VIDAA ou publication d'œuvres d'art générées par l'IA. Grâce à la plateforme ConnectLife AI, le tout nouvel agent ConnectLife AI alimentera l'agent de cuisine IA et l'agent de blanchisserie IA, aidant les ménages à optimiser leur consommation d'énergie, à simplifier leurs tâches ménagères et à rendre leur vie plus connectée, plus efficace et plus créative. De l'inspiration culinaire à la lessive sans stress, les habitudes quotidiennes seront repensées.

L'IA au service de votre air : un confort qui vous comprend

Le climatiseur U8 S Pro, lauréat du prix Red Dot de la conception, alliera intelligence et confort. Grâce à la détection de présence HI-SENSOR, à un assistant vocal IA prenant en charge 18 commandes et au système d'ions HI-NANO pour la purification de l'air, il s'adaptera aux besoins des utilisateurs tout au long de la journée. Son écran matriciel lui confère une touche de personnalité, tandis que des fonctionnalités telles que le flux d'air Coanda et la rotation des persiennes à 90° garantissent un refroidissement uniforme et sans courant d'air. Au-delà de la maison, l'expertise de Hisense s'étendra aux bâtiments intelligents, à la gestion de l'énergie et aux systèmes de climatisation automobile, contribuant ainsi à une mobilité plus sûre, plus intelligente et plus durable.

Au salon IFA 2025, Hisense dévoilera non seulement des innovations révolutionnaires, mais partagera également sa vision de la manière dont l'IA peut comprendre, anticiper et répondre aux besoins humains. En combinant son leadership dans les technologies d'affichage RGB-MiniLED et laser avec une nouvelle génération de solutions intelligentes pour la maison et la climatisation, Hisense permettra aux gens de vivre plus librement, plus confortablement et avec plus de confiance, en les aidant à profiter pleinement de chaque instant à la maison et ailleurs.

À propos d'Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023 -- H12025). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

