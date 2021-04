« C'est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue à Hisense en tant que commanditaire officiel de la Coupe du monde de la FIFA. Nous sommes ravis de nous associer à cette marque de renommée internationale, qui est également de plus en plus présente sur le marché du sport, a déclaré Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA. La FIFA et Hisense mettent tous les deux l'accent sur la technologie, l'innovation et la meilleure expérience possible. J'ai la ferme conviction que cette collaboration appuiera les objectifs mondiaux des deux organisations et contribuera au succès de ce qui sera sans aucun doute un événement extraordinaire l'an prochain. »

« Nos investissements continus dans les événements sportifs de calibre mondial témoignent de la détermination d'Hisense à devenir une marque mondiale, a déclaré Jia Shaoqian, président-directeur général d'Hisense Group. Ils aident Hisense à renforcer ses relations avec les consommateurs mondiaux et accélèrent le processus de mondialisation de l'entreprise. Ils créent également une base solide permettant à Hisense de faire concurrence aux marques les plus novatrices et les plus en vue au monde afin de devenir une marque mondiale de premier plan. »

Selon une étude portant sur l'événement, la commandite de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, a permis d'accroître la notoriété d'Hisense TV en Chine de 12 % et dans le monde de 6 %. L'entreprise a également réalisé de fortes performances au Royaume-Uni, en France, au Canada, en Russie, en Espagne et au Japon.

À l'heure actuelle, Hisense compte plus de 90 000 employés dans le monde, en plus de 16 parcs industriels et 16 centres de recherche et de développement, qui constituent un système de recherche et de développement collaboratif multinational. Ses secteurs d'activités comprennent le multimédia, les appareils ménagers, les systèmes d'information intelligents axés sur les TI et le secteur des services modernes, et ses produits ont été exportés dans plus de 160 pays et régions. Selon une société de services-conseils et de recherche indépendante, Hisense demeure le quatrième plus important producteur de télévision au monde en matière de livraison d'unités (selon les chiffres de l'année 2020).

La Coupe du Monde de la FIFA est une célébration du football à l'échelle mondiale, ainsi qu'une occasion unique pour les marques de présenter leurs réalisations technologiques innovantes et d'améliorer l'expérience des amateurs. Hisense favorise l'innovation dans le but d'offrir de multiples solutions aux différents besoins de plus en plus diversifiés des consommateurs et de stimuler l'essor de l'industrie.

La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022. Pour en savoir plus sur l'événement, visitez le FIFA.com.

