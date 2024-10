SHANGHAI, 31 octobre 2024 /CNW/ - Hisense, marque leader de l'électronique et de l'électroménager grand public au niveau mondial, a annoncé avoir conclu un partenariat officiel pour la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFAMC. L'annonce a été faite aujourd'hui lors d'un événement spécial organisé à la tour Shanghai en présence de Gianni Infantino, Président de la FIFA, de Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, et de Jia Shaoqian, président du groupe Hisense.

Lors du lancement du partenariat, Gianni Infantino, président de la FIFA, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Hisense, une marque leader sur le marché mondial, en tant que partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025MC. L'engagement de cette entreprise au service de l'innovation et de la technologie fait écho à notre vision pour cette compétition, qui réunira les 32 meilleures équipes de la planète à l'occasion d'une fête inoubliable qui révolutionnera le football de clubs.

Ce partenariat offrira aux supporters de nouvelles façons d'interagir avec la compétition, sur le terrain comme en dehors. La Coupe du Monde des Clubs de la FIFAMC pourra s'épanouir sur des fondations techniques et innovantes. »

La nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025MC réunira les 32 meilleurs clubs du monde tous les quatre ans. Le partenariat avec cette édition inaugurale du tournoi constituera la plateforme idéale pour Hisense qui pourra continuer à développer sa marque mondiale parmi les amateurs de sport et les supporters des équipes de clubs les plus populaires au monde, et mettre en avant la technologie et les appareils de pointe grâce aux téléviseurs Hisense qui seront visibles tout au long du tournoi.

Jia Shaoqian, président du groupe Hisense, a ajouté : « Nous sommes fiers de compter parmi les partenaires officiels de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025MC, une compétition qui réunit les meilleurs clubs des six confédérations et constitue un dialogue entre champions, un choc où l'excellence rencontre l'excellence. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de notre esprit de conquête et de notre nouvelle ambition d'entreprise de bâtir un groupe et une marque reconnus internationalement. »

En tant que pionnière des télévisions dotées d'intelligence artificielle, la nouvelle série AI TV correspond parfaitement à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFAMC. Développé indépendamment, le grand modèle Xinghai sert de base technologique à l'AI TV de Hisense. Il permet des mises à jour intelligentes de plusieurs catégories d'appareils afin d'améliorer continuellement l'expérience utilisateur et sa compétitivité sur le marché. Aux côtés de la FIFA, Hisense proposera aux téléspectateurs du monde entier la meilleure Coupe du Monde des Clubs de la FIFAMC. »

Hisense entend bâtir une entreprise et une marque de classe mondiale en continuant à se concentrer sur les actifs sportifs de premier plan. En s'engageant officiellement en tant que partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025MC, la toute nouvelle compétition de clubs de premier plan de la planète, Hisense fait progresser sa stratégie de marketing sportif et accélère ses efforts de mondialisation.

Hisense a été partenaire mondial de deux Coupes du monde de la FIFA™ consécutives et de trois championnats d'Europe de l'UEFA. La société s'efforce de développer intelligemment ses produits, qu'il s'agisse de téléviseurs, de téléviseurs laser, de climatiseurs ou de réfrigérateurs. Dans la ligne de produits de télévision, Hisense a sorti un téléviseur de 100 pouces équipé d'une puce de qualité d'image IA, qui offre aux utilisateurs une expérience de visionnage immersive. Avec ses réfrigérateurs et climatiseurs, la plateforme ConnectLife de Hisense prend en charge l'interconnectivité des appareils domestiques intelligents, pour une collaboration harmonieuse entre les différents appareils électroménagers.

Sa collaboration avec la FIFA souligne l'engagement de Hisense à fournir une technologie d'électroménager d'avant-garde dans le but d'améliorer la vie quotidienne, avec des produits et des technologies innovants pour améliorer l'expérience visuelle des supporters du monde entier et rendre le football plus accessible et plus attrayant pour tous.

À propos de Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense s'est classée au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

