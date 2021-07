Hisense devient la première marque de télévision au monde à acquérir une certification de protection intégrée de la vie privée de TÜV Rheinland basé sur la norme ETSI EN 303 645

« TÜV Rheinland et Hisense ont toujours été des partenaires tacites dans le domaine de la cybersécurité et de la protection de la vie privée. En décernant le premier certificat ETSI EN 303 645 au monde à TÜV Rheinland, les deux parties démontrent leur quête inlassable de percées technologiques et de normes de qualité plus élevées », a déclaré Chen Weikang.

En juin 2020, l'Institut européen pour les normes de télécommunications (ETSI) a officiellement mis en place la nouvelle norme ETSI EN 303 645, qui s'adresse aux fabricants de produits concernés, aux universités et aux gouvernements qui réglementent les exigences de base en matière de cybersécurité pour les produits d'Internet des objets (IDO) destinés aux consommateurs, comme la protection de la vie privée des utilisateurs, la prévention des attaques dans les réseaux primaires et ainsi de suite. La norme ETSI EN 202 645 fournit une méthode d'évaluation pratique pour empêcher les cybercriminels de prendre le contrôle des dispositifs mondiaux, de lancer des attaques par déni de service distribué, de miner les cryptomonnaies ou d'observer des utilisateurs. Elle réduit également le risque de fuite de renseignements personnels. La norme évalue les produits en fonction de deux aspects, soit les dispositions relatives à la cybersécurité et celles relatives à la protection des renseignements personnels. Elle met l'accent sur les mesures de contrôle technique et les mesures organisationnelles visant à combattre les défauts de cybersécurité et à résoudre les principales attaques des réseaux contre les vulnérabilités en matière de cybersécurité.

Dans le cadre de cette certification, TÜV Rheinland a évalué la performance du produit de Hisense par rapport aux réglementations de cybersécurité et aux exigences de protection de la vie privée des normes de l'ETSI EN 303 645. De plus, TÜV Rheinland a effectué une évaluation complète du produit au moyen d'un audit exhaustif de la conception et d'une vérification de la sécurité. Le marché européen a toujours été un élément essentiel de la stratégie de mondialisation d'Hisense. En tant que commanditaire officiel de l'EURO 2016 et de l'EURO 2020, Hisense comprend les besoins du marché européen et de ses consommateurs et s'engage à toujours améliorer la protection de la vie privée des produits et la sécurité des données sur le marché européen. Elle applique cette promesse grâce à la recherche et au développement technologiques, à la mise en œuvre de stratégies de localisation et en commanditant des événements sportifs majeurs. En tant que principale marque de téléviseurs au monde, Hisense se concentrera sur les investissements en recherche et développement et s'intéressera à la protection des données pour devenir finalement la marque la plus fiable au monde!

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1556737/T_V_Rheinland_Issues_Privacy_Design_Certificate_Hisense.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1556738/Hisense_T_V_Rheinland_signed_a_strategic_cooperation_agreement.jpg

SOURCE Hisense