Hisense considère que le respect de la parité des genres, de la diversité et de l'inclusivité en milieu de travail est essentiel. Elle fait en sorte que chaque employé(e) se sente comme un membre à part entière d'une équipe qui embrasse les talents les plus variés, offre des chances égales de libérer son potentiel et aide chacun à atteindre ses objectifs ou repousser ses limites, dans le but d'être toujours mieux dans sa peau.

Hisense encourage les femmes à briller dans toutes les sphères de la vie professionnelle

Consciente des obstacles et des défis inattendus auxquels les femmes sont confrontées - notamment au niveau de leur carrière -, Hisense a pleinement reconnu l'importance de créer un milieu de travail équilibré, diversifié et équitable. Actuellement, les femmes représentent 41,6 % de la main-d'œuvre de Hisense International, ce qui est supérieur à la moyenne de 38,89 % évaluée par la Banque mondiale.

Dans la foulée des efforts de Hisense pour instaurer une culture d'entreprise plus inclusive et diversifiée, de plus en plus d'employées font parler d'elles au sein de l'industrie.

La directrice générale de Hisense au Japon, Li Wenli, est considérée comme une référence par bon nombre de ses jeunes collègues, en raison de son engagement non seulement envers sa propre carrière, mais aussi envers l'amélioration continuelle de son équipe et leurs réalisations communes. Depuis qu'elle s'est jointe à Hisense, elle a élu domicile au Japon de façon indépendante et a permis à son équipe de multiplier les ventes par 10 en une seule décennie. Cette travailleuse exemplaire s'est constamment mise au défi et a encouragé plus de femmes à réaliser leurs rêves, à se surpasser et à devenir les meilleures dans leur domaine.

Luna Nortje, dirigeante principale et cheffe de CE, HA et des ventes de mobiles de Hisense en Afrique du Sud, indique que la culture de l'entreprise est synonyme d'humilité et d'intégrité, et que sa plus grande force est d'embrasser la diversité et d'offrir des chances égales, sans distinction de nationalité. Luna encourage continuellement ses employées à faire entendre leur voix, à libérer leur potentiel et à s'épanouir pleinement.

Soutenir les athlètes féminines, pour soutenir les femmes dans divers autres domaines

Hisense est fière partenaire de l'EURO féminin 2022 de l'UEFA, après avoir parrainé le tournoi en 2017. Afin d'inspirer toujours plus de femmes à joindre l'arène sportive, Hisense et l'UEFA lanceront conjointement la campagne Remember the Name, pour braquer davantage les projecteurs sur le football féminin et conférer aux joueuses la reconnaissance qu'elles méritent sur la scène mondiale.

Effort, travail d'équipe, respect et camaraderie sont des valeurs que partagent Hisense et l'univers du sport. Hisense compte bien continuer à promouvoir un environnement plus équitable et durable pour tous - femmes, filles et autres -, en misant sur la progression des technologies fondamentales et en devenant une marque internationale digne de confiance.

