QINGDAO, Chine, 1er février 2024 /CNW/ - Hisense, la société mondiale d'électronique grand public et d'appareils électroménagers a conservé son deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs en 2023, affichant un volume d'expédition de 25,9 millions de téléviseurs au sein des marchés mondiaux en 2023 selon l'édition 2023 du « Monthly Report of Global TV Shipment Volume of TV Brands » de l'agence d'étude de marché AVC Revo. Parmi les cinq principales marques de téléviseurs au monde, Hisense est la seule marque qui a connu une croissance continue au cours des six dernières années.

Hisense élargit actuellement sa stratégie de mondialisation et optimise son empreinte mondiale en exploitant 34 parcs industriels, 25 centres de R-D et 66 entreprises à l'étranger. Au cours de la dernière année, les expéditions d'Hisense à l'étranger ont augmenté de 12,2 % et ses expéditions vers les marchés nord-américains et européens ont connu une croissance à deux chiffres.

Au début de janvier, Hisense a présenté ses produits technologiques de pointe au salon CES 2024, y compris ses téléviseurs ULED X et ses téléviseurs laser. L'entreprise y a d'ailleurs remporté plus de 30 prix pour l'excellence en innovation et la performance de ses produits.

L'année 2024 est l'année du sport, et en tant que commanditaire officiel de l'EURO 2024, la marque lancera d'autres téléviseurs de pointe dans le but d'offrir aux consommateurs des expériences immersives de jeu de visionnement, et cherchera à resserrer les liens entre les tournois et les amateurs de football grâce à sa stratégie novatrice de marketing sportif.

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Elle œuvre dans des domaines comme le multimédia (en particulier dans le domaine des téléviseurs intelligents), les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes. Hisense a connu une croissance rapide récemment et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays.

