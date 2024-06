QINGDAO, Chine, 18 juin 2024 /CNW/ - Hisense, Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, s'est classée au deuxième rang mondial pour les expéditions de téléviseurs de 2022 au premier trimestre de 2024, est sous les feux des projecteurs dans une nouvelle vidéo d'ambassadeur. La marque s'est associée à ses ambassadeurs mondiaux, Iker Casillas et Manuel Neuer pour offrir aux amateurs l'expérience ultime de visionnement des matchs de l'UEFA EURO 2024™.

Hisense TV demeure le numéro 2 mondial et le numéro 1 mondial des téléviseurs de 100 pouces (PRNewsfoto/Hisense) Hisense s’associe à Iker Casillas et à Manuel Neuer, ses ambassadeurs mondiaux (PRNewsfoto/Hisense)

En tant que partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024™, Hisense a récemment lancé sa campagne « BEYOND GLORY », désignant les deux gardiens de but renommés comme ambassadeurs de la campagne mondiale d'Hisense. La campagne célèbre la poursuite incessante de l'excellence partagée par les footballeurs professionnels qui visent à obtenir les honneurs de l'EURO 2024™ et à souligner l'engagement de Hisense à repousser les limites dans l'industrie des appareils électroménagers.

Les deux gardiens de but emblématiques représentent une fiabilité absolue pour aider à assurer le succès de leurs équipes, tout comme Hisense s'efforce d'améliorer la vie de ses clients grâce à une technologie novatrice et fiable.

Les nouvelles vidéos avec les ambassadeurs montrent leurs compétences dans le cadre d'une présentation des produits « Hero » innovants d'Hisense pour l'EURO 2024™ conçus pour améliorer la vie des gens. Ils interagissent de façon ludique avec une gamme de produits comprenant le téléviseur ULED TV U7, le téléviseur laser L9H, les laveuses de la série 7S, le réfrigérateur intelligent PureFlat et le climatiseur Energy Pro X. Grâce à l'approche du championnat, les consommateurs peuvent profiter des produits innovants d'Hisense avec d'excellentes offres par l'intermédiaire des détaillants locaux et des plateformes de commerce électronique Amazon, Boulanger, Darty, MSD, Mediaworld, etc.

La campagne marque la troisième édition consécutive du Championnat d'Europe de football de l'UEFA™ en partenariat avec Hisense, qui offre une occasion formidable de continuer à établir des liens entre la marque Hisense et les consommateurs du monde entier. L'UEFA accorde des droits exclusifs à Hisense en tant que fournisseur officiel d'écrans VAR pour l'UEFA EURO 2024™. C'est la première fois que l'UEFA accorde les droits et intérêts exclusifs pour les écrans VAR, ce qui signifie que la technologie d'Hisense a été testée et reconnue.

À propos d'Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2440214/image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2440223/image.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=AdQDBDhW8qk

SOURCE Hisense

PERSONNE-RESSOURCE : Patrick Chen, [email protected]