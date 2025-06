QINGDAO, Chine, le 15 juin 2025 /CNW/ -Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, célèbre l'ouverture de la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2025™ en tant que partenaire officiel, renforçant ainsi son engagement de longue date envers le sport mondial. Pour Hisense, chaque match n'est pas seulement une compétition, mais une occasion d'inspirer, de créer des liens et de montrer la voie grâce à la technologie.

1

En tant que commanditaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™ en 2018 et 2022, et partenaire officiel de l'EURO 2016™, 2020™ et 2024™ de l'UEFA, Hisense continue de renforcer son association avec les tournois les plus prestigieux au monde. La marque a élargi son influence grâce à des partenariats de premier plan dans d'autres domaines, notamment avec le PSG, la NBA (Amérique du Nord), la NRL (en Australie), le Real Madrid (MEA et Espagne), NASCAR (États-Unis), l'écurie de Formule 1 Red Bull Racing et des organisations de premier plan dans les sports électroniques et le football.

Hisense redéfinit l'expérience de jumelage des amateurs qui suivent le sport depuis leur foyer. Selon Omdia, Hisense a mené le marché mondial des téléviseurs de 100 pouces et plus avec une part de 56,7 % en volume en 2023, 2024 et au premier trimestre de 2025, offrant des écrans ultra-grands qui recréent l'atmosphère du stade dans les salons du monde entier. Chaque passe, chaque but et chaque célébration prennent vie avec une clarté immersive, ce qui permet aux amateurs de sentir qu'ils font partie de l'action.

À l'avenir, Hisense demeure déterminée à réaliser sa mission de marque qui consiste à enrichir la vie des gens grâce à des technologies novatrices. En renforçant sa présence sur diverses plateformes sportives et de divertissement, Hisense s'efforce de créer des moments inoubliables qui relient les amateurs du monde entier. Grâce à l'innovation continue en matière d'affichage et de technologies audio, la marque vise à inspirer la passion, à favoriser l'unité et à donner à chaque téléspectateur les moyens de « vivre pleinement le moment » (Own the Moment).

Grâce à sa puissante synergie de partenariats sportifs et à l'innovation, Hisense continue d'aider les amateurs du monde entier à « Own the Moment » et à profiter de l'enthousiasme de la compétition, peu importe où ils se trouvent.

À propos de Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial au niveau du volume total de livraisons de téléviseurs (2022-2024) et au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2025). En tant que premier partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2711123/1.jpg

SOURCE Hisense

PERSONNE-RESSOURCE : Haoyu Liu, [email protected]