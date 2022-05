En tant qu'entreprise ayant une responsabilité sociale globale, Hisense accorde une grande attention au développement des femmes. Depuis qu'elle parraine le Championnat d'Europe féminin de l'UEFA 2022TM, Hisense s'est engagée à encourager les athlètes féminines et le développement du sport féminin, inspirant ainsi toutes les femmes à poursuivre leurs rêves. En outre, Hisense s'efforce de créer de meilleures expériences d'observation et de vie pour toutes les femmes et leur famille, leur donnant la chance d'avoir un mode de vie plus sain et de profiter des sports en tout temps et n'importe où.

À l'occasion de la fête des Mères, un moment de gratitude envers les femmes et les mères, et pour soutenir les femmes dans leur vie quotidienne et leur carrière dans tous les domaines, Hisense a lancé une campagne interactive - #RememberTheName, sur les médias sociaux pour encourager les consommateurs à publier des histoires touchantes et à exprimer leur gratitude envers leurs mères. Entre-temps, en guise de cadeau sincère pour la fête des Mères, les consommateurs qui se sont joints à la campagne pourraient avoir la chance de gagner des billets et de profiter du passionnant Championnat d'Europe féminin de l'UEFA 2022TM dans le plaisir avec leur mère bien-aimée en juillet. Depuis le lancement de la campagne, Hisense a reçu une participation extraordinaire et des histoires touchantes. Elle a grandement apprécié et souligné cette saison de gratitude auprès les consommateurs du monde entier.

Une excellente technologie pour une vie familiale plus saine et heureuse

Afin de permettre aux mères et aux femmes de profiter de la vie après une journée bien occupée, Hisense a créé des produits de qualité, rendant la vie des consommateurs plus facile et meilleure grâce à la technologie au fil des ans.

Par exemple, au moment de regarder un match de soccer pendant un été chaud, chaque famille a besoin de préparer des boissons glacées; pour aider à réduire le travail fastidieux de fabrication de glace, la fonction de distributeur de glace et d'eau du réfrigérateur Hisense PureFlat permet aux consommateurs d'obtenir rapidement une grande quantité de glace et d'économiser des efforts, ce qui contribue à profiter davantage des matchs de soccer.

Ces dernières années, bon nombre de consommateurs ont des exigences croissantes en matière de protection des yeux lorsqu'ils regardent la télévision, en particulier au moment de regarder des matchs de soccer pendant une longue période, ce qui peut entraîner une fatigue oculaire accrue; par conséquent, pour aider à protéger les yeux des consommateurs lorsqu'ils regardent la télévision, la télévision, Hisense Laser TV est conçue pour réduire la fatigue oculaire, aidant ainsi chaque mère à protéger les yeux de ses enfants ou des membres de sa famille pour qu'elles ne s'inquiètent pas au moment de regarder la télévision.

La fête des Mères est un moment privilégié pour souligner la contribution des mères et des femmes du monde entier. Hisense reconnaît et remercie toutes les femmes et les mères fantastiques de la société. À l'avenir, Hisense continuera d'inspirer toutes les femmes en utilisant la technologie et des produits de qualité, afin de créer des moments plus joyeux pour toutes les femmes et les consommateurs du monde entier.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=iHAHttZH2WY

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812803/image_5015956_14106618.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812804/image_5015956_14107666.jpg

SOURCE Hisense

