Hisense TV a enregistré une performance record en 2022, se classant au deuxième rang mondial en volume d'expéditions de téléviseurs. Ce succès est la preuve indiscutable du dévouement d'Hisense à offrir des produits de haute qualité ainsi que de sa résilience dans des circonstances difficiles.

Possédant un total de 66 entreprises et bureaux à l'étranger et 31 centres de R&D, Hisense vend ses produits dans plus de 160 pays et régions. Avec ses acquisitions de marques telles que Toshiba TV, Gorenje et Sanden, Hisense a porté ses opérations mondiales à un nouveau niveau, diversifiant davantage ses catégories de produits.

Hisense a également développé son activité B2B en tant que nouveau secteur en croissance. En outre, dans la tendance du développement intelligent, Hisense a généré la stratégie de maison intelligente, en utilisant ses atouts à la fois en matière de technologie d'affichage et d'appareils électroménagers. « Notre plateforme d'exploitation pour smart TV VIDAA et notre plateforme ConnectLife pour les appareils électroménagers intelligents permettent de rassembler l'ensemble des appareils électroménagers intelligents pour créer un écosystème connecté », a déclaré David Gold.

Les partenariats et parrainages mondiaux en cours visant à populariser Hisense

Que de chemin parcouru depuis que nous avons déclaré pour la première fois que « L'avenir de Hisense mise sur l'étranger » en 2004. Hisense, l'un des sponsors officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2022TM, affiche une hausse de notoriété sans précédent. De plus, en sponsorisant l'UEFA, le Paris Saint-Germain et la United Soccer League, Hisense a acquis une popularité auprès des consommateurs qui a permis à son processus de mondialisation d'atteindre un tout autre niveau.

Lors de la conférence de presse de Hisense au CES 2023, David Gold a rappelé l'énorme croissance d'Hisense sur le marché mondial, rendue possible par des investissements en matière de fabrication, de recherche et de développement, par des acquisitions stratégiques, de nouveaux partenariats et des produits très performants. Dans les années à venir, Hisense s'efforcera d'aller encore plus loin, avec l'ambition de rester à la pointe du progrès dans les domaines liés à l'électronique grand public, à l'affichage, aux appareils électroménagers, aux applications commerciales, et plus encore.

