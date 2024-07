QINGDAO, Chine, 26 juillet 2024 /CNW/ - Alors que le grand événement sportif au monde se met en branle, Hisense, un fabricant mondial d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques, attise la passion du sport en direct de Paris avec sa campagne « Big Game, Big Screen ».

Hisense attise la passion du sport avec la campagne « Big Game, Big Screen » (PRNewsfoto/Hisense)

Le point saillant de la campagne promotionnelle mondiale en cours d'Hisense est le téléviseur ULED U7 de 100 po, qui transforme n'importe quel salon en salle de visionnement ultime et transpose toute la passion des compétitions sportives d'élite à la maison sur le grand écran, grâce à la technologie d'affichage ULED pour les téléviseurs de 100 po.

Hisense s'est classée au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier trimestre de 2024, et est en voie de conquérir des amateurs de sport dévoués en embrassant l'ère des téléviseurs de 100 po avec les plus grands téléviseurs à DEL de l'industrie.

En aout, installez-vous pour profiter des meilleurs moments sportifs au monde grâce à des expériences immersives de visionnement dans une vaste gamme de gammes de téléviseurs Hisense de 100 po offrant les plus récentes technologies en matière d'images et d'audio.

Le mini-téléviseur ULED U7N, qui a sa place sur le podium dans la série de produits Hisense, offre un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz et le Mode IA Sports qui élimine les « bruits » à l'aide d'un algorithme dynamique adapté aux objets en mouvement, créant un visionnement dynamique et limpide des événements sportifs.

Les technologies de contrôle du rétroéclairage à DEL et de gestion des couleurs de pointe d'Hisense garantissent des images les plus nettes, tandis que la trechnologie Hi-View Engine d'Hisense améliore la qualité globale de l'image avec une couleur authentique, un contraste brillant, un mouvement clair et des détails distincts.

Conçu pour assurer une expérience immersive inégalée, le téléviseur ULED U7 fera votre de visionnement de sports une expérience qui pourrait se retrouver sur la plus haute marche du podium. Grâce à Hisense et ses écrans de 100 pouces, les grandes expériences sportives ne seront jamais tout à fait les mêmes.

À propos d'Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

