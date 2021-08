L'EISA réunit des médias experts de tous les secteurs des produits électroniques grand public. Il s'agit de la seule association qui compte 61 magazines spécialisés provenant de 29 pays et qui couronne les meilleurs produits depuis plus de 40 ans. Ses prix témoignent des tendances de développement dans l'industrie. Ce prix récompense l'engagement d'Hisense à l'égard des technologies, de la qualité, de la conception et de la performance.

Un téléviseur ULED de Hisense de qualité impressionnante

Le téléviseur ULED 65U8GQ de 65 pouces de Hisense est doté d'une technologie de gradation locale complète de son écran Quantum Dot. Facile à utiliser, son impressionnant système d'exploitation intelligent VIDAA U5 comprend les fonctions de commande vocale Alexa et Assistant Google pour améliorer l'expérience télévisuelle.

« Ce téléviseur remarquable offert à un bon prix permet aux cinéphiles de profiter de la représentation cinématographique du contenu 4K HDR par l'entremise des technologies Dolby Vision et HDR10+ », a déclaré le jury de l'EISA.

Le dévouement envers l'innovation technologique de Hisense est reconnu, et les ventes de l'entreprise augmentent

L'engagement constant de Hisense à l'égard des technologies et du développement de produits a été salué et souligné par des organisations d'évaluation de calibre mondial qui ont décerné à l'entreprise une multitude de prix et de reconnaissances.

En 2021, les téléviseurs Hisense ont reçu un score impressionnant de 88 de l'organisation d'évaluation la plus influente et la plus prestigieuse d'Allemagne, Weka Media Video, et un score élevé de 94 en ce qui concerne la qualité de l'image.

De janvier à juillet 2021, les revenus de vente à l'échelle mondiale des téléviseurs ULED U7 et U8 ont augmenté de 86 % sur un an, et le volume des ventes a augmenté de 57 % sur un an. Par conséquent, au premier semestre de 2021, Hisense Group (Hisense et Toshiba) a enregistré le volume de ventes le plus élevé au Japon, et les téléviseurs Hisense occupaient la deuxième position en Australie en matière de volume de ventes.

Qu'il s'agisse de téléviseurs ULED, de téléviseurs laser ou d'autres produits, Hisense s'engage à innover sur le plan des technologies, à offrir un excellent service à la clientèle et à faire appel aux technologies de pointe pour créer des produits de haute qualité partout dans le monde. Ainsi, Hisense vise à renforcer la réputation et la compétitivité de sa marque en mettant l'accent sur l'innovation technologique et le développement de produits.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=OpTl5NeIcPU

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1598602/EISA_FAMILY_TV.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1598603/EISA_Award.jpg

