Gong Li a fait connaître les films chinois sur la scène internationale. Le partenariat entre l'actrice et Hisense, qui a promu les marques chinoises dans le monde, fait ressortir ce qu'il y a de mieux des deux parties. L'entreprise a arrêté son choix sur Gong Li d'abord et avant tout en raison de l'esprit de l'actrice, qui coïncide avec la fiabilité et l'attention de Hisense. De plus, ce partenariat profite aux activités de marketing à l'étranger. Gong Li est l'une des actrices chinoises les plus reconnues au monde et ses films « Le Sorgho rouge », « Qiu Ju, une femme chinoise » et « Adieu ma concubine » ont respectivement remporté l'Ours d'or du Festival international du film de Berlin, le Lion d'or du Festival international du film de Venise et la Palme d'or du Festival international du film de Cannes. Elle a également été membre du jury du Festival international du film de Venise et du Festival international du film de Tokyo, faisant preuve d'un professionnalisme sans précédent dans l'industrie du cinéma chinois.

Alors que Gong Li est surnommée la « Reine », Hisense est le roi absolu dans le marché de la télévision chinoise. Selon CMM, un organisme de données indépendant qui fait autorité, Hisense a dominé le marché de la télévision chinoise sur le plan des parts de marché de 2004 à 2019. Dans le marché des grands écrans, Hisense domine de loin, particulièrement dans le domaine des grands écrans haut de gamme de plus de 80 pouces où le téléviseur Laser de l'entreprise s'est hissé au premier rang du marché. Entre-temps, Hisense est devenu le chef de file du marché dans des pays comme le Japon, l'Australie et l'Afrique du Sud. Selon l'enquête publiée par China International Publishing Group, Hisense a été l'une des marques chinoises les plus connues des citoyens étrangers pendant de nombreuses années.

Ce partenariat devait être annoncé au cours de l'UEFA EURO 2020. En raison de la COVID-19, l'annonce a été faite lors de la sortie du film. Le partenariat de l'entreprise avec Gong Li s'inscrit dans la continuité du mandat de l'ambassadeur de la marque pour la Coupe du monde 2018, Benedict Cumberbatch. Gong Li est dévouée et respectueuse de sa carrière, et chacun des rôles principaux qu'elle a décrochés est le résultat de l'attention constante qu'elle porte à ses talents d'actrice. Hisense accorde une grande importance à la technologie et à la qualité, des priorités reconnues par les consommateurs des marchés japonais, européens et américains. De plus, l'attitude calme et modeste de Gong Li s'accorde à merveille avec Hisense, entreprise de technologie pragmatique. Le thème accrocheur de l'affiche, qui peut se traduire par « Qui est meilleur que moi », exprime de façon appropriée la force et la confiance de l'actrice et de l'entreprise.

Hisense a également lancé son premier écran de contrôle de diffusion haut de gamme en Chine aujourd'hui, ce qui établit un lien de valeur avec l'image professionnelle de Gong Li dans l'industrie du cinéma et démontre la précision constante dont Hisense fait preuve pour sélectionner des ambassadeurs de marque uniques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1282162/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1282160/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1282161/image_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1282159/image_4.jpg

SOURCE Hisense

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Hisense, +86-532-8087-8611, www.hisense.com

Liens connexes

www.hisense.com