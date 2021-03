SHANGHAI et QINGDAO, Chine, 24 mars 2021 /CNW/ - La tenue de L'EURO 2020 en juin comme prévu sera le premier évènement sportif à grande échelle à la suite de la pandémie de coronavirus, ce qui donnera certainement lieu à une recrudescence des cotes d'écoute et à une force explosive exceptionnelle. À l'occasion de la conférence à l'intention de la clientèle de Hisense et de la conférence de publication de la stratégie de l'EURO 2020 qui ont eu lieu le 24 mars à Shanghai, en Chine, Tang Qian, directeur général adjoint du service de gestion de la marque du groupe Hisense, a officiellement annoncé le thème de marketing stratégique de l'EURO 2020 en Chine : « Hi Champion ».

« Hi », qui est l'abréviation de Hisense, vise à rendre hommage aux consommateurs et aux partenaires. Et « Champion » représente non seulement les principaux avantages et la position de chef de file d'Hisense sur le marché dans les catégories et secteurs d'importance, mais aussi la persistance et la fermeté dont l'entreprise fait preuve dans la promotion de la qualité et de la technologie.

Le même jour, Hisense a également lancé officiellement la nouvelle gamme de téléviseurs U7 personnalisés pour souligner le 60e anniversaire de l'EURO à travers le monde. Fisher Yu, président d'Hisense Visual Technology, a déclaré que la gamme de téléviseurs U7 d'Hisense est destinée à devenir le produit de télévision le plus vendu au monde de l'histoire, créant une lignée de classiques et de légendes.

Le U7G-PRO d'Hisense est le premier téléviseur ULED XDR au monde. Il offre une portée dynamique cinq fois supérieure aux téléviseurs conventionnels et une luminosité maximale allant jusqu'à 1633 nits, ce qui représente le niveau le plus élevé parmi les téléviseurs 4K sur la planète. Pour sa part, le nouveau téléviseur U7 d'Hisense sera doté d'une puce de traitement d'image de nouvelle génération, la puce de traitement de vidéos numériques U+ Super Picture Quality pour le traitement des métadonnées ciblées, ce qui donne des résultats 100 % supérieurs à ceux des téléviseurs de troisième génération.

La gamme de téléviseurs U7G Pro d'Hisense, le téléviseur chef de file du tournoi, appuie des technologies telles que la nouvelle technologie IA, le mode « ne pas déranger », le visionnement IA, le visionnement à vues multiples et le visionnement image sur image qui favorisent l'expérience de visionnement immersive des amateurs.

Le téléviseur U7, élément phare de l'EURO 2020, est considéré par le secteur chinois des appareils électroménagers comme une mise à niveau majeure de la puissance de l'ensemble du matériel, des puces de contrôle de la qualité de l'image et des capacités de contrôle de la lumière. Les précommandes pour les téléviseurs de la gamme U7G d'Hisense sont maintenant officiellement commencées.

De 2016 à 2018, et jusqu'à l'EURO 2020, Hisense a poursuivi sa commandite d'évènements sportifs majeurs, du jamais vu parmi les entreprises chinoises. En 2020, le chiffre d'affaires à l'étranger d'Hisense s'élevait à 54,8 milliards de yuans, ce qui représente une augmentation de 18,6 % sur douze mois.

En 2021, la stratégie d'intégration de la marque et de croissances des ventes d'Hisense consiste principalement à tirer parti d'activités de marketing associées aux grands évènements internationaux, tout en mettant l'accent sur la vente de produits phares. Par le passé, Coca-Cola, Samsung, Sony et d'autres grandes marques mondiales sont rapidement passées de « sociétés nationales » à « sociétés mondiales » grâce à la commandite de grands évènements.

