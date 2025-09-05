BERLIN, 8 septembre 2025 /CNW/ -- Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers à l'échelle mondiale, a annoncé au salon IFA 2025 qu'elle continuera d'être un commanditaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™, renforçant ainsi sa collaboration de longue date avec la FIFA depuis 2018.

Depuis le premier partenariat avec la FIFA en 2018, Hisense a franchi plusieurs étapes clés : l'image de marque initiale à la Coupe du Monde de la FIFA 2018™, la coopération en matière de contenu par l'entremise de la FIFA+ en 2022, l'intégration technologique dans les activités VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, et maintenant la prochaine commandite de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Chaque étape a renforcé la présence mondiale d'Hisense et son engagement à améliorer l'expérience des amateurs.

Catherine Fang, vice-présidente d'Hisense Group, a souligné que chaque moment inoubliable commence par la bonne expérience, et qu'Hisense vise à aider les amateurs à profiter pleinement de ces moments. Elle a expliqué que, guidée par quatre éléments essentiels clés - axés sur la technologie, les utilisateurs, le service intelligent et les valeurs culturelles - Hisense repousse continuellement les limites de l'affichage, de la HDR à la télévision laser et à la dernière RGB-MiniLED, offrant une qualité d'image sans précédent. L'approche axée sur l'utilisateur assure des expériences immersives et personnalisées, ce qui permet aux amateurs de sentir qu'ils font partie de chaque moment.

Lors du salon IFA 2025, Hisense, en tant qu'origine du RGB-MiniLED, s'appuie sur son lancement au CES du téléviseur RGB-MiniLED de 116 pouces avec des mises à niveau offrant des couleurs plus pures, un contraste et une luminosité plus élevés que le QD-OLED, réaffirmant ainsi son leadership dans les écrans de nouvelle génération. S'appuyant sur cette vision, Romy Gai, chef des affaires de la FIFA, a fait écho à ce sentiment, expliquant que la FIFA s'associerait à Hisense pour accueillir la meilleure technologie d'affichage afin d'offrir une Coupe du monde sans précédent à des milliards d'amateurs dans le monde.

Comme le tournoi de 2026 sera le premier à avoir lieu dans trois pays avec 48 équipes, Hisense vise à transformer des milliards de salons en sièges de première rangée, en veillant à ce que les amateurs du monde entier puissent vivre le tournoi comme jamais auparavant et vraiment vivre pleinement le moment présent.

À propos d'Hisense

Hisense, fondée en 1969, est un chef de file mondialement reconnu dans le domaine des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, avec des activités dans plus de 160 pays, spécialisé dans la fourniture de produits multimédias de haute qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial sur le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023 -- H12025). En tant que commanditaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2026™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de créer des liens avec les publics du monde entier.

