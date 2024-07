Hisense améliore l'expérience de visionnement lors de l'EURO 2024™ de l'UEFA grâce à la technologie de ses téléviseurs ULED de 100 pouces

QINGDAO, Chine, le 5 juill. 2024 /CNW/ - Hisense, un fabricant mondial d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques, élevant l'expérience de visionnement de football de l'EURO 2024™ de l'UEFA à de nouveaux niveaux grâce à la technologie d'affichage ULED pour les téléviseurs de 100 pouces.

Hisense introduit l'ère des téléviseurs de 100 pouces La gamme de téléviseurs ULED mini-LED d'Hisense

Hisense s'est classée au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier trimestre de 2024, et en tant que partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024™ fait entrer les consommateurs dans l'ère des téléviseurs de 100 pouces, offrant une expérience de visionnement de soccer à grande échelle avec les plus grands téléviseurs LED de l'industrie.

Les consommateurs peuvent profiter d'expériences de jeu immersif sur des écrans de 100 pouces grâce à plusieurs gammes de produits de téléviseurs d'Hisense, offrant les plus récentes technologies en matière d'images et d'audiovisuel. Entrez dans une expérience de visionnement d'écran de 100 pouces avec tout le réconfort d'une marque mondiale. Les téléviseurs de 100 pouces d'Hisense sont éprouvés sur le marché et misent sur une technologie d'affichage perfectionnée peu importe la distance de visionnement.

Les images réalistes sont fournies par les technologies de pointe d'Hisense en matière de contrôle du rétroéclairage DEL et de gestion des couleurs. Le moteur Hi-View de Hisense rehausse la qualité globale de l'image avec une couleur authentique, un contraste brillant, un mouvement clair et des détails distincts. La technologie de couleurs Quantum Dot crée une image encore plus réaliste, avec plus d'un milliard de couleurs qui ajoutent richesse et profondeur. Jusqu'à 40 000 zones de gradation locale à matrice complète et une luminosité maximale de 10 000 nits garantissent la meilleure image, des teintes les plus sombres aux blancs les plus brillants.

Les téléviseurs ULED d'Hisense sont salués par la critique pour leur qualité exceptionnelle d'image et de son, remportant des prix comme les Prix de l'innovation du CES et le Tom Guide Editor's Choice Award. Les principaux médias les recommandent également, PC Mag les qualifiant de meilleur choix pour la valeur et le rendement, Digital Trends louant leur facteur d'émerveillement et leur impact visuel et Rtings louant son « flou de mouvement minimal ».

Dévoilant un nouvel affichage à grande échelle au-delà des tailles d'écran traditionnelles, les téléviseurs de 100 pouces d'Hisense mettent en valeur le parcours d'innovation de l'entreprise au cours des 55 dernières années. Son slogan, « Hisense, More than a Brand », incarne un dévouement envers la technologie de pointe pour créer des modes de vie exceptionnels.

À propos d'Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454501/Hisense_brings_consumers_100_inch_TV_era.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454502/Hisense_ULED_Mini_LED_TV_Lineup.jpg

