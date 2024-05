Hisense accueille l'étoile des gardiens de but Iker Casillas dans le cadre de la campagne « BEYOND GLORY » de l'UEFA EURO 2024MC

QINGDAO, Chine, 21 mai 2024 /CNW/ - Hisense, une société mondiale d'appareils électroménagers, fait équipe avec Iker Casillas, ancien gardien de but légendaire de l'équipe nationale d'Espagne et du Real Madrid et avec Manuel Neuer, un autre capitaine vainqueur de la Coupe du monde, pour la campagne « BEYOND GLORY » de Hisense pour l'UEFA EURO 2024MC.

L’emblématique Iker Casillas s’associe à Hisense en tant qu’ambassadeur de la marque mondiale (PRNewsfoto/Hisense)

Réputé pour ses arrêts spectaculaires, Iker Casillas est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but de tous les temps. En se joignant à Manuel Neuer en tant qu'ambassadeur de la marque mondiale d'Hisense, il apportera son soutien à la campagne « BEYOND GLORY » de Hisense et à sa gamme de produits emblématiques, célébrant l'exploit footballistique ultime de remporter l'EURO.

« Je suis ravi de m'associer à Hisense et de me joindre à la campagne "BEYOND GLORY", qui met l'accent sur la célébration des meilleurs gardiens de but au monde », a expliqué Iker Casillas. « La réputation de gagnant d'un gardien de but repose sur sa fiabilité. Je suis heureux d'être invité par Hisense à titre d'ambassadeur mondial, représentant une entreprise sur laquelle ses clients comptent pour créer des technologies novatrices qui améliorent leur vie ».

Alors que la nation hôte, l'Allemagne, bourdonne pendant la compétition, Hisense, en tant que partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024MC, se joint à l'enthousiasme avec une tournée « Hisense BEYOND GLORY », présentant sa technologie d'affichage innovante qui permet de regarder des matchs à la télé à la perfection, sans oublier les derniers appareils électroménagers intelligents.

Les amateurs qui se rendent sur la tournée, qui se tiendra dans cinq villes hôtes, pourront tester leurs talents de gardien de but pendant une série de tirs au but, tout en découvrant une vitrine de téléviseurs et d'appareils électroménagers de pointe de Hisense.

Dans son rôle d'ambassadeur mondial, Iker Casillas se joindra au plaisir du soccer avec des apparitions personnelles pour rencontrer les amateurs à Francfort lors de l'arrêt de la tournée « Hisense BEYOND GLORY » pendant le tournoi.

La campagne Hisense « BEYOND GLORY » souligne l'engagement inébranlable de l'entreprise à l'égard d'une technologie pionnière de qualité inégalée dans la poursuite d'une vie meilleure. La campagne marque la troisième édition consécutive de l'UEFA European ChampionshipMC en partenariat avec Hisense, ce qui offre une occasion formidable de continuer à établir des liens entre la marque Hisense et les consommateurs du monde entier.

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Elle œuvre dans des domaines comme le multimédia (en particulier dans le domaine des téléviseurs intelligents), les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes. Hisense conserve son deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs en 2023. Hisense a connu une croissance rapide et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2416935/Casillas.jpg

