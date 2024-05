HANGZHOU, Chine, le 31 mai 2024 /CNW/ -- Hikvision a publié son rapport 2023 sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), dévoilant ses pratiques et ses performances en la matière pour la sixième année consécutive. Le rapport offre un aperçu complet de l'accent mis par Hikvision sur la durabilité et de ses priorités et mesures ESG, réaffirmant l'engagement de l'entreprise à s'acquitter de sa responsabilité sociale d'entreprise avec des technologies novatrices et durables.

« Pratiquant la philosophie de la technologie au service du bien, adhérant au pragmatisme et explorant la transformation écologique, Hikvision tire parti de ses produits pour offrir la valeur du développement durable », a déclaré Huang Fanghong, chef de la conformité et vice-président principal de l'entreprise. « Nous croyons fermement qu'avec l'élan de la transformation numérique et des progrès technologiques, nous atteindrons une croissance stable et durable. »

Convaincue que les technologies jouent un rôle central dans la promotion du bien-être global, Hikvision a formulé un cadre de gestion des facteurs ESG dont le cœur est la technologie au service du bien. Dans cette optique, l'année 2023 a été marquée par l'engagement continu de l'entreprise envers l'innovation axée sur le développement durable au profit de la société dans son ensemble. En s'appuyant sur des technologies de pointe, Hikvision s'est efforcée de protéger les reliques historiques, de prévenir la pollution de l'eau et de l'air, ainsi que d'améliorer l'efficacité et la productivité dans le secteur manufacturier. De plus, l'entreprise a contribué à fournir plus de ressources pédagogiques aux enfants des régions éloignées, à assurer une récolte abondante de pommes et à protéger la faune, contribuant ainsi à bâtir un monde meilleur.

En plus de redonner à la société grâce à des technologies novatrices, Hikvision attache une grande importance à l'intégrité et à la conformité, au développement à faibles émissions de carbone et aux relations harmonieuses avec le personnel, les partenaires et les collectivités, en intégrant ces principes dans son cadre de gestion des facteurs ESG.

Voici les faits saillants des performances ESG au cours de la période de référence :

L'entreprise a publié la Politique mondiale sur les droits de la personne de Hikvision, intégrant le respect des droits de la personne dans la gouvernance et les activités de l'entreprise.

Hikvision a également intégré des principes écologiques dans le processus de recherche et développement, de conception, d'emballage et d'utilisation des produits. En faisant l'acquisition de vérifications de l'empreinte carbone de produits représentatifs, l'entreprise a évalué les émissions de GES tout au long du cycle de vie de ces produits pour une amélioration continue.

Tout en faisant la promotion des économies d'énergie, Hikvision a également fait progresser l'approvisionnement en énergie verte de façon proactive. En 2023, environ 12 533,7 MWh d'énergie ont été produits par des systèmes photovoltaïques déployés dans les bases de fabrication de l'entreprise.

Hikvision a continué de stimuler le développement durable grâce à l'innovation, remportant 1 884 brevets d'invention en 2023. L'investissement en recherche et développement de l'entreprise a atteint 11,39 milliards de yuans, soit une hausse de 16,08 % par rapport à l'année précédente.

En adhérant à l'approvisionnement responsable, Hikvision a continuellement amélioré la gestion des fournisseurs. 100 % des nouveaux fournisseurs de l'entreprise ont été sélectionnés en fonction des critères environnementaux et sociaux.

Hikvision a offert à son personnel une série de formations pour soutenir son perfectionnement personnel et professionnel, avec un total de 1 534 482 heures de formation.

Le personnel de Hikvision a participé à des activités de bénévolat avec énergie, consacrant collectivement plus de 20 000 heures de service.

Vous pouvez consulter et télécharger le rapportESG complet ici .

