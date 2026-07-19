HANGZHOU, Chine, le 19 juill. 2026 /CNW/ -- Hikvision a annoncé que sa série de caméras réseau DeepinView (iDS-2CD7x) a obtenu avec succès la certification EUCC (The European Cybersecurity Scheme on Common Criteria). Cette étape importante marque la première certification au monde dans la catégorie des caméras de vidéosurveillance à obtenir cette prestigieuse certification, soulignant ainsi l'engagement de Hikvision en faveur d'une sécurité rigoureuse de ses produits et d'une gouvernance numérique conforme.

Hikvision obtient la première certification EUCC de l'industrie pour sa gamme de caméras réseau (PRNewsfoto/Hikvision)

La certification a été délivrée par TrustCB B.V., un organisme de certification indépendant agréé par l'Autorité néerlandaise pour les infrastructures numériques (RDI). Cette évaluation complète de la sécurité a été réalisée par Bureau Veritas Cybersecurity Europe, un laboratoire d'essais indépendant de renommée mondiale. Certifiée conformément aux normes ISO/IEC 15408 (critères communs) et CEM:2022 R1, la série iDS-2CD7x répond au niveau d'assurance « Substantial » de l'EUCC, qui correspond au niveau d'assurance d'évaluation 3 (EAL3), complété par les exigences ALC_FLR.2 (Flaw Remediation).

Orientation dans un paysage européen harmonisé de la cybersécurité

En tant que cadre de cybersécurité des produits récemment adopté et faisant autorité en Europe, la certification EUCC s'appuie sur les normes « Critères communs » (CC) reconnues à l'échelle internationale. Elle a recours à des tests et des audits rigoureux et indépendants afin de vérifier systématiquement les capacités de sécurité d'un produit, ses processus de développement et la gestion de ses vulnérabilités.

Alors que l'Union européenne renforce activement les exigences en matière de sécurité des produits numériques -- comme en témoignent la loi sur la cyberrésilience (CRA), qui instaure des exigences de sécurité tout au long du cycle de vie des « produits comportant des éléments numériques », et la directive NIS2, qui impose des obligations plus strictes en matière de cybersécurité aux secteurs critiques --, l'EUCC fait figure de référence de confiance. Elle fournit aux fabricants et aux utilisateurs finaux des preuves de conformité unifiées et fiables, offrant une référence essentielle pour les secteurs ayant des exigences élevées en matière de sécurité comme le gouvernement, les infrastructures essentielles, l'énergie et les transports.

Une approche structurée de la « sécurité dès la conception »

Dans le paysage numérique interconnecté d'aujourd'hui, la cybersécurité est passée du statut d'élément secondaire à celui de pilier de confiance fondamental. L'obtention de la première certification EUCC au monde dans la catégorie des caméras reflète l'approche structurée de Hikvision en matière de « sécurité dès la conception ». En intégrant des principes de sécurité rigoureux à chaque étape du cycle de vie du produit -- de la conceptualisation et de la R&D aux tests, à la livraison et à la maintenance continue --, l'entreprise veille à ce que la sécurité des appareils soit gérée de manière proactive dès le départ.

Cette certification atteste tout particulièrement la robustesse des contrôles de sécurité de la série iDS-2CD7x dans des domaines clés, notamment l'authentification d'identité, le contrôle d'accès, les communications sécurisées, l'audit de sécurité et la gestion des vulnérabilités. En établissant cette nouvelle référence, l'entreprise offre un nouveau point de référence en matière de conformité à la cybersécurité pour l'ensemble du secteur, tout en renforçant la confiance que ses clients partout dans le monde ont dans les produits et solutions de Hikvision.

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SOURCE Hikvision

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