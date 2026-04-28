HANGZHOU, Chine, le 28 avril 2026 /CNW/ - Hikvision a publié son l'édition 2025 de son rapport sur l'environnement, la société et la gouvernance, qui marque la huitième année consécutive de production de rapports transparents sur la durabilité.

Hikvision publie son rapport ESG 2025, promouvant le développement durable grâce à l'initiative « Tech for Good » (PRNewsfoto/Hikvision)

S'appuyant sur sa philosophie de développement durable THRIVE, l'entreprise a affiné son évaluation de la double matérialité, identifiant l'innovation technologique, la sécurité et la qualité des produits, ainsi que la cybersécurité comme des enjeux de double matérialité, ce qui lui a permis de faire progresser ses objectifs de développement durable de manière systématique.

Promouvoir le bien commun grâce à l'IAoT

Fidèle à son engagement en faveur de la « technologie au service du bien commun », Hikvision encourage l'innovation afin de créer de la valeur ajoutée. Dans le domaine de la gouvernance urbaine, l'entreprise développe des systèmes de surveillance de bout en bout destinés à protéger les infrastructures critiques, avec plus de 300 appareils et 140 solutions adaptées à des cas d'usage pour la gestion du trafic. Dans le domaine de la protection de la nature, les solutions de Hikvision, présentées lors du 5e Congrès mondial des réserves de biosphère, sont désormais déployées dans la première série de parcs nationaux chinois et dans 50 % des réserves de biosphère du pays.

Au-delà des opérations commerciales, Hikvision reste dédié au bien commun. Couvrant 14 pays et régions, le programme STAR soutient les observations écologiques dans les Pyrénées et la recherche sur les glaciers de l'Himalaya, tandis que l'initiative « STAR Installer Partner » 2025 rassemble un réseau international pour fournir un soutien technique essentiel.

Optimiser la fiabilité grâce à la cybersécurité et à la qualité

Pour consolider la confiance numérique, Hikvision a mis en place un cadre complet de cybersécurité afin d'améliorer la gestion. Ces efforts, qui visent notamment à atteindre un taux de correction des vulnérabilités de 100 % d'ici 2025, ont été récompensés par le plus haut niveau du prix « Digital Trust Assurance Award » décerné par la British Standards Institution (BSI).

En matière de gestion de la qualité des produits, Hikvision a mis en place des processus numériques standardisés afin de garantir la fiabilité de ses produits et de renforcer son portefeuille de propriété intellectuelle, avec 7 399 demandes de brevets d'invention liées à son cœur de métier et 1 553 brevets nouvellement délivrés en 2025.

Assurer la conformité et la protection des données

En adoptant les meilleures pratiques mondiales, Hikvision intègre efficacement les exigences de conformité dans ses activités quotidiennes. En 2025, l'entreprise a obtenu la certification ISO 37301. En phase avec les dernières tendances technologiques, l'entreprise a également publié le document « Hikvision's Journey Practicing Responsible AI », dans lequel elle souligne son engagement ferme en faveur d'un développement de l'IA conforme aux normes.

La protection des données est une priorité absolue pour Hikvision. En 2025, Hikvision a passé avec succès les audits annuels relatifs à plusieurs normes internationales, notamment les normes ISO/IEC 27701, ISO/IEC 38505, ISO/IEC 29151 et ISO 37301, et a atteint un taux de couverture de 100 % du personnel en matière de sensibilisation à la protection des données à caractère personnel.

Accélérer l'action climatique

Hikvision stimule l'action climatique au moyen d'une structure de gouvernance à trois niveaux qui soutient la décarbonisation dans quatre piliers : produits à faibles émissions de carbone, fabrication intelligente, autonomisation numérique et activités écologiques.

Pour accroître son impact, l'entreprise a construit la plateforme GPA afin d'améliorer ses capacités de gestion des produits écologiques. À la fin de 2025, 169 modèles de produits avaient terminé le calcul de l'empreinte carbone. Sept écrans intelligents WonderHub ont notamment obtenu la certification TCO Certified Generation 10, devenant ainsi le premier écran grand format au monde à répondre à cette norme.

Fidèle aux dix principes du Pacte mondial des Nations unies, Hikvision continue de promouvoir une gouvernance responsable et des pratiques commerciales durables, comme en témoignent ses plus récentes distinctions en matière d'ESG : la médaille d'argent EcoVadis et le prix DMCC Global Enterprise ESG Leader Award.

À l'avenir, Hikvision continuera de s'investir dans l'amélioration continue et la création de valeur à long terme, en collaborant avec les parties prenantes pour un monde plus résilient et durable.

Cliquez ici pour lire le rapport ESG 2025 complet de Hikvision.

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SOURCE Hikvision

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