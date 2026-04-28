HANGZHOU, Chine, 28 avril 2026 /CNW/ - Hikvision a publié ses résultats financiers pour l'exercice 2025 et le premier trimestre 2026, montrant une croissance constante et une qualité opérationnelle accrue.

Hikvision publie ses résultats financiers de l'exercice 2025 et du premier trimestre 2026 (PRNewsfoto/Hikvision)

Pour l'exercice 2025, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 92,51 milliards RMB (12,95 milliards USD[1]), ce qui représente une augmentation de 0,01% en glissement annuel. Le bénéfice net s'est établi à 14,20 milliards RMB (1,99 milliard USD), en hausse de 18,52% en glissement annuel. Illustrant la solidité de ses flux de trésorerie, la société a annoncé un dividende en espèces total prévu de 10,54 milliards RMB (1,48 milliard USD) pour 2025, soit un ratio de paiement de 74,25%.

L'entreprise a poursuivi sur sa lancée en 2026. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires total a atteint 20,72 milliards RMB (2,90 milliards USD), en hausse de 11,78% en glissement annuel, tandis que le bénéfice net a augmenté de 36,42% en glissement annuel pour atteindre 2,78 milliards RMB (0,39 milliard USD). Fait à noter, la marge bénéficiaire brute au T1 s'est appréciée de 4,16 points de pourcentage pour atteindre 49,09%.

La stratégie AIoT alimente la croissance mondiale

S'appuyant sur deux décennies de leadership dans l'industrie, Hikvision a consolidé sa présence AIoT. Cette évolution stratégique donne des résultats tangibles, comme en témoigne sa croissance soutenue en 2025 et son solide début en 2026.

Au cours de l'année écoulée, le chiffre d'affaires principal de la société provenant des marchés internationaux s'est élevé à 27,22 milliards RMB (3,81 milliards USD), représentant 29,42% du chiffre d'affaires total. Les marchés émergents, en particulier, ont connu une croissance soutenue et robuste.

Au-delà de son offre vidéo, les catégories non-vidéo de Hikvision, y compris le contrôle d'accès, les systèmes d'alarme et les écrans commerciaux, ont connu une croissance rapide et ont servi de moteur solide pour les revenus. De plus, l'entreprise innovante est demeurée très concurrentielle, générant des revenus de 25,45 milliards RMB (3,56 milliards USD) et contribuant à hauteur de 27,51% du chiffre d'affaires global.

Faire avancer les modèles d'IA à grande échelle

Hikvision soutient activement les technologies d'AIoT, avec ses modèles d'IA à grande échelle Guanlan intégrant la vision, le langage et les capacités multimodales dans les produits, améliorant considérablement la précision et l'efficacité dans des environnements complexes. Par exemple, l'application de modèles audio à grande échelle dans l'inspection de la qualité des équipements augmente de 70% le taux de détection des composants défectueux.

Fort de ses capacités fondamentales, Hikvision a déployé avec succès des modèles spécifiques à l'industrie dans divers secteurs, y compris la fabrication intelligente, la logistique et la protection de l'environnement.

Engagement soutenu en R&D et en innovation

L'innovation technologique reste le moteur du développement de Hikvision. En 2025, la société a investi 11,75 milliards RMB (1,65 milliard USD) en R&D, ce qui représente 12,70% de son chiffre d'affaires total. Au cours des six dernières années, les investissements cumulatifs en R&D ont dépassé les huit milliards USD, consacrant systématiquement plus de 10% de ses revenus annuels à la R&D.

Cet investissement soutenu a renforcé le portefeuille de propriété intellectuelle de l'entreprise. À la fin de 2025, Hikvision avait accumulé 12 981 brevets autorisés dans le monde, dont 57% des brevets d'invention.

Perspectives

Alors que Hikvision célèbre son 25e anniversaire cette année, l'entreprise reste motivée par son engagement fondateur à faire les bons choix et à rester sur la bonne voie. À l'avenir, Hikvision mettra l'accent sur une croissance de grande qualité, l'innovation continue et l'efficacité opérationnelle afin d'offrir une valeur durable à ses clients, partenaires et parties prenantes partout dans le monde.

Pour consulter le rapport annuel 2025 de Hikvision, veuillez cliquer ici.

[1] montants en USD convertis au taux moyen de 2025 de 1 USD = 7,1429 RMB (CFETS)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2966600/image1.jpg

SOURCE Hikvision

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