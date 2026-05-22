HANGZHOU, Chine, 22 mai 2026 /CNW/ -- Hikvision a annoncé le lancement de Guanlan Encoding, une technologie de compression vidéo alimentée par IA qui permet de réaliser des économies de stockage moyennes de 30 % à 50 % sans compromettre la qualité des séquences critiques.

Hikvision lance Guanlan Encoding alimenté par IA, et réduit de 50 % le stockage vidéo (PRNewsfoto/Hikvision)

À mesure que les résolutions augmentent, que le nombre de canaux augmente et que les périodes de conservation se prolongent, le stockage est devenu l'un des principaux facteurs de coût de la sécurité vidéo. Guanlan Encoding est fondé sur la norme internationale H.265 et est alimenté par le modèle d'IA à grande échelle Guanlan de Hikvision. Il étend Guanlan de l'analyse vidéo au pipeline d'encodage.

Dans les déploiements de sécurité, en particulier ceux de grande envergure, Guanlan Encoding peut réduire de moitié les besoins en matière de disque dur et d'espace de rack tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie à long terme, réduisant ainsi le coût total de propriété tout au long du cycle de vie du projet.

Gardez le focus, réduisez le stockage

Les codecs conventionnels traitent chaque pixel de façon égale, obligeant les opérateurs à choisir entre une imagerie plus haute définition et un stockage plus efficace. Guanlan Encoding élimine ce dilemme. Il permet d'identifier les objets clés d'une scène - comme les personnes et les véhicules - et de les préserver en toute clarté grâce à une segmentation précise de la région d'intérêt, tout en ultra-compressant les données de fond redondantes.

« L'efficacité du stockage a presque toujours été aux dépens de la qualité. Jusqu'à aujourd'hui », déclare Jason Yang, vice-président de Hikvision International Business Center. « Guanlan Encoding examine d'abord l'image - puis décide ce qui mérite d'être gardé en toute clarté. »

La technologie combine deux modes complémentaires. Dynamic Sensing adapte la répartition du débit en temps réel pour préserver les détails dans des scènes complexes et en mouvement rapide. Static Optimization applique une compression ultra-élevée aux séquences fixes ou à faible mouvement, réduisant certaines images à seulement quelques dizaines d'octets. Ensemble, ces deux modes font passer l'encodage vidéo d'une solution universelle à une approche intelligente d'encodage sur demande.

Testé dans des scénarios variés

Des tests comparatifs internes entre le H.265 conventionnel et le Guanlan Encoding confirment des économies de débit cohérentes :

Cantine (24 heures) : économies de 49 % sur les fluctuations de la circulation d'une journée complète

Entrée du complexe des bureaux (30 minutes) : économies de 42 % pendant les périodes de pointe

Hall d'entrée d'entreprise (deux heures) : économies de 38 % dans un environnement intérieur standard

Rue commerciale fréquentée (une heure) : économies de 18 % dans une scène très complexe et très active

Conforme aux normes, aucune migration

Étant donné que Guanlan Encoding est construit sur H.265, il fonctionne de manière transparente avec les décodeurs H.265 existants, Hikvision et les appareils tiers, et prend en charge l'analyse avancée de l'IA. Le format d'encodage, la fréquence d'images et la résolution demeurent inchangés, ce qui facilite l'adoption pour les projets nouveaux et existants.

Disponible sur les gammes de produits Hikvision

Guanlan Encoding est pris en charge par Hikvision DeepinView(X)-Series Network et les caméras PTZ, les caméras Ultra-Series, les caméras avec ColorVu 3.0 et DVR, avec une expansion continue vers plus de gammes de produits. La technologie est adaptée à un large éventail d'environnements, des campus d'entreprise aux chaînes de vente au détail en passant par les lieux publics et les installations essentielles.

En intégrant l'IA directement dans le codec, Guanlan Encoding marque un pas vers un avenir où chaque octet de vidéo est capturé, compressé et stocké avec intention. Il s'agit du passage de la compression par pixel à la compression par signification. Pour en savoir plus, visitez la page web Guanlan Encoding ou communiquez avec votre représentant Hikvision régional pour planifier une démonstration en direct.

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SOURCE Hikvision

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