Dans le domaine de la sécurité vidéo, l'information liée aux couleurs est essentielle pour révéler les détails des événements, surtout la nuit. Les caméras conventionnelles à éclairage infrarouge ne fournissent que des images en noir et blanc pour la surveillance nocturne. Par conséquent, les personnes, les véhicules ou d'autres objets importants peuvent être flous et se fondre dans l'arrière-plan, ce qui complique l'identification des éléments essentiels. La technologie ColorVu d'Hikvision résout ce problème commun auquel font face de nombreux utilisateurs de caméras de sécurité. Celles-ci peuvent maintenant produire des vidéos en couleur même dans des environnements extrêmement peu éclairés.

« Depuis 2018, année où nous avons lancé la première génération de caméras ColorVu sur le marché, celles-ci figurent parmi nos produits les plus vendus. La demande de caméras à photosensibilité élevée continue d'augmenter dans l'industrie de la sécurité, et nous sommes heureux de constater que nos caméras ColorVu 2.0 améliorées peuvent offrir une expérience d'imagerie encore plus éclatante à nos clients », a déclaré Frank Zhang, président du Centre international de produits et de solutions de Hikvision.

Des options ColorVu enrichies avec des caméras 4K et à focales variables

Les nouvelles caméras ColorVu 2.0 offrent des options enrichies sur le marché grâce aux produits Turbo HD (série DF8T/série DF3T/série DF0T) et aux produits de réseau. La gamme ColorVu enrichie peut répondre aux nombreux besoins des clients, que ce soit pour des produits de haute performance, des choix économiques et des solutions intelligentes.

Hikvision offre désormais des caméras ColorVu 4K dans sa gamme de produits, lesquelles élèvent l'imagerie couleur à des niveaux d'ultra haute définition, de jour comme de nuit. Grâce à une image de meilleure qualité et à des détails plus précis, les caméras ColorVu 4K conviennent à un nombre encore plus important de scénarios d'utilisation, y compris dans les stades, les aéroports, les ports et les stationnements, où des images claires et à haute résolution sont nécessaires.

De plus, Hikvision a ajouté des caméras à focales variables (la série DF8T-Z) aux modèles ColorVu 2.0 pour créer une imagerie couleur en tout temps, peu importe les longueurs focales. Avec des lentilles motorisées de 2,8 à 12 mm, les caméras ColorVu à focales variables permettront aux utilisateurs d'effectuer des zooms sur des images en couleur la nuit.

Imagerie en couleur améliorée grâce à la technologie de fabrication AA

Les lentilles des caméras ColorVu 2.0 ont conservé leur conception de grande ouverture F1.0. Celle-ci laisse passer quatre fois plus de lumière dans la lentille que les caméras conventionnelles (qui ont la F2.0). Les caméras haute définition à focalisation automatique avec de grandes ouvertures F1.0 sont extrêmement complexes sur le plan technique pour l'industrie, ce qui exige une fabrication très stricte et précise. Hikvision a intégré sa technologie avancée d'alignement actif (AA) dans la production de caméra ColorVu afin de leur procurer une précision d'ajustement à moins de 4 pixels, ce qui est plus petit que le 1/30 du diamètre d'un cheveu.

De plus, avec des capteurs optimisés, l'imagerie couleur dans des conditions nocturnes des caméras ColorVu 2.0 est beaucoup vive que celle des caméras conventionnelles. Un nouvel algorithme de réduction dynamique du bruit (DNR) en 3D aide les caméras à enregistrer clairement d'autres détails à distance et à fournir des images plus nettes. De plus, les caméras ColorVu 2.0 sont équipées d'une lumière douce et chaude supplémentaire qui s'allume pour garantir une imagerie couleur même dans les environnements faiblement éclairés.

Recherche de cibles rapide avec la technologie AcuSense

La plupart des utilisateurs de caméras de sécurité n'ont qu'à se concentrer sur les alarmes déclenchées par des humains et des véhicules, surtout la nuit. Ces nouvelles caméras ColorVu peuvent intégrer la technologie AcuSense de pointe de Hikvision pour aider les utilisateurs à porter uniquement attention aux événements importants en ce qui a trait à la sécurité. Dotées d'algorithmes d'apprentissage profond, les caméras ColorVu peuvent distinguer les personnes et les véhicules des autres objets en mouvement tels que la pluie, les feuilles et les animaux. Les alarmes ne seront déclenchées que lorsque le type d'intrusion préétabli surviendra. Grâce à cette solution, les extraits vidéos sont triés par catégories : êtres humains et véhicules. La classification des objets améliore grandement l'efficacité de la recherche.

À propos de Hikvision

Hikvision est un important fournisseur de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la robotique et plus encore. Il est le plus grand fabricant de produits de vidéosurveillance au monde. Fort d'une main-d'œuvre en recherche et développement à la fine pointe de l'industrie, Hikvision produit une gamme complète de solutions et produits exhaustifs convenant à un grand éventail de marchés verticaux. En plus d'offrir une sécurité robuste, les produits Hikvision comportent des fonctions de données et de veille économique étendues pour les utilisateurs finaux. Grâce à ces fonctions, les entreprises peuvent propulser leur succès commercial et optimiser l'efficacité de leurs activités. Hikvision s'engage à offrir des produits d'une qualité et d'une sécurité optimales, et invite ses partenaires à tirer parti de ses ressources diverses en matière de cybersécurité, notamment le Centre de sécurité Hikvision.

