Les revenus de Hikvision sur les marchés étrangers se sont élevés à 9,47 milliards de yuans, soit une hausse de 25,53 % sur 12 mois.

Au cours du premier semestre de 2021, Hikvision a accru davantage ses investissements en recherche et en développement, affichant des dépenses de 3,88 milliards de yuans et contribuant à 11,44 % de ses revenus.

Dans un contexte où l'incertitude persiste à l'échelle mondiale, Hikvision demeure axée sur l'innovation technologique et l'optimisation des opérations afin de continuer à assurer une croissance solide et de créer de la valeur pour ses clients.

Pour obtenir le rapport financier complet du premier semestre de 2021, veuillez cliquer ici.

À propos de Hikvision

Hikvision est un important fournisseur de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la robotique et plus encore. Il est le plus grand fabricant de produits de vidéosurveillance au monde. Fort d'une main-d'œuvre en recherche et développement à la fine pointe de l'industrie, Hikvision produit une gamme complète de solutions et produits exhaustifs convenant à un grand éventail de marchés verticaux. En plus d'offrir une sécurité robuste, les produits Hikvision comportent des fonctions de données et de veille économique étendues pour les utilisateurs finaux. Grâce à ces fonctions, les entreprises peuvent propulser leur succès commercial et optimiser l'efficacité de leurs activités. Hikvision s'engage à offrir des produits d'une qualité et d'une sécurité optimales, et invite ses partenaires à tirer parti de ses ressources diverses en matière de cybersécurité, notamment le Centre de sécurité Hikvision.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1584199/Hikvision_2021_half_year_financial_results.jpg

