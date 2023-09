Jackson Public Schools est le premier district scolaire prioritaire de l'Environmental Protection Agency (EPA) au Michigan à s'associer à Highland pour l'électrification de son parc d'autobus scolaires

BEVERLY, Massachusetts, le 7 sept. 2023 /CNW/ -- Highland Electric Fleets , le principal fournisseur de services d'électrification des parcs d'autobus scolaires en Amérique du Nord a annoncé aujourd'hui son premier contrat d'électrification des autobus scolaires au Michigan avec Jackson Public Schools. Highland fournira 21 autobus scolaires électriques Blue Bird de type C et 11 chargeurs pour les activités de transport du district. Jackson, un district prioritaire de l'EPA appuyé par l'expert-conseil en énergie renouvelable Guaranteed Clean Energy, est le bénéficiaire de la deuxième plus importante subvention au Michigan dans le cadre du programme de remise sur les autobus scolaires propres de l'EPA et a reçu 8,2 millions de dollars pour remplacer 21 de ses 60 autobus traditionnels alimentés aux combustibles fossiles.

« Jackson Public Schools se réjouit de cette occasion de faire progresser notre parc d'autobus. Les autobus électriques et les services associés à ceux-ci aideront à moderniser notre parc de véhicules et à offrir une expérience plus sécuritaire et plus efficace à nos conducteurs, à nos étudiants et à nos familles », a déclaré Jeff Beal, surintendant de Jackson Public Schools.

Misant sur l'un des plus gros parcs de véhicules du comté, Jackson Public Schools transporte en toute sécurité plus de 5 000 élèves dans ses 12 écoles au moyen de 35 itinéraires d'autobus. Au cœur d'une collectivité qui se consacre à la circulation et à l'entretien des ressources locales, le district utilisera également certains établissements locaux pour fournir l'équipement nécessaire au projet : le concessionnaire d'autobus Blue Bird Holland Bus Companies et le fournisseur d'automobiles BorgWarner du Michigan pour les prises de recharge.

Le contrat clé en main de Highland comprend la conception de la flotte, l'installation de l'infrastructure de recharge, la mobilisation des services publics, ainsi que l'entretien à long terme et le soutien à la gestion pour une période de 15 ans. Le réseau public de distribution d'électricité de Jackson, Consumers Energy, envisage d'avoir recours à un programme pilote de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) faisant appel au parc de 21 véhicules électriques du district.

« Comme le Michigan est le berceau de l'industrie automobile, Highland est ravie de travailler avec Jackson Public Schools pour électrifier leurs parcs et dépôts d'autobus scolaires », a déclaré James Rajiah, directeur commercial régional de Highland pour la région de l'ouest. « Il s'agit d'une excellente occasion d'offrir une technologie de pointe qui améliore la santé des gens au sein de collectivités diversifiées aux besoins criants. Cela amplifie également les possibilités d'électrification des collectivités par d'autres moyens, comme le raccordement des véhicules au réseau. »

