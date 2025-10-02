500 autobus scolaires électriques à zéro émission et l'infrastructure de recharge connexe appuieront les opérations de transport pendant les Jeux de LA28

LOS ANGELES et BEVERLY, Massachusetts, 2 octobre 2025 /CNW/ -- Chaque été, les autobus scolaires aux États-Unis font une pause dans leurs trajets quotidiens. Pour les Jeux olympiques et paralympiques de LA28, ces autobus seront remis en service d'une nouvelle façon. Highland Electric Fleets, le principal fournisseur nord-américain d'électrification en tant que service pour les parcs d'autobus scolaires, s'associera à LA 2028 pour réutiliser les autobus scolaires électriques des districts locaux afin d'aider à transporter le réseau de parties prenantes accréditées essentielles à la prestation des Jeux de LA28.

HIGHLAND ELECTRIC FLEETS SÉLECTIONNÉ COMME FOURNISSEUR OFFICIEL D’AUTOBUS SCOLAIRES ÉLECTRIQUES DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE LA28 ET DE L’ÉQUIPE DES ÉTATS-UNIS

Plutôt que d'investir dans de nouveaux équipements coûteux, LA28 comptera sur l'un des véhicules les plus emblématiques de l'Amérique : l'autobus scolaire jaune, repensé comme une solution à zéro émission fabriquée aux États-Unis. Cette approche novatrice résout un défi logistique complexe et démontre l'ingéniosité d'utiliser un véhicule familier dans un tout nouveau rôle.

LA28 s'engage à réduire au minimum l'empreinte environnementale des opérations des Jeux et à offrir un événement plus durable qui laisse un impact positif durable à Los Angeles. Highland Electric Fleets contribuera à l'atteinte de ces objectifs en offrant des solutions de transport novatrices et à zéro émission.

Pendant les Jeux, Highland Electric Fleets se joindra à l'équipe transport de LA28 pour offrir un programme d'autobus scolaires électriques unique en son genre aux Jeux. En collaboration avec LA28, Highland supervisera l'exploitation de son parc d'autobus scolaires, coordonnera la logistique et la recharge quotidiennes, gérera les activités du dépôt et fournira un soutien technique sur place pour assurer le bon fonctionnement des services tout au long de l'événement. Ce rôle pratique permettra de préparer les autobus à un horaire exigeant et d'assurer un service homogène sur tous les sites.

« Highland Electric Fleets est honoré de s'associer à LA28 pour réaliser l'un des plus importants déploiements d'autobus scolaires électriques jamais assemblés pour un événement sportif mondial », a déclaré Duncan McIntyre, PDG de Highland Electric Fleets. « Ensemble, nous prouvons que l'électrification peut répondre aux exigences de la plus grande scène du sport, tout en offrant des solutions de transport à zéro émission et des façons inspirantes de penser différemment le transport et les infrastructures. »

Ce partenariat est un exemple de la façon dont les Jeux olympiques et paralympiques de LA28 stimulent l'innovation dans les solutions de transport qui réduisent les émissions.

« Ce partenariat illustre parfaitement l'objectif des Jeux de 2028 : réunir des ressources existantes et démontrer des solutions durables tout en laissant un impact durable pour les habitants de Los Angeles », a déclaré la mairesse de Los Angeles, Karen Bass. « Je tiens à remercier Highland Electric Fleets et LA28 pour leur collaboration et leurs efforts continus pour offrir des Jeux réussis et durables. »

« Accueillir Highland est une étape incroyable dans l'exécution opérationnelle des Jeux de 2028 », a déclaré Reynold Hoover, chef de la direction de LA28. « Nous sommes ravis de collaborer avec une entreprise qui partage notre approche novatrice pour offrir des services essentiels aux Jeux. »

À PROPOS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE LA28

LA28 organisera les Jeux olympiques et paralympiques à Los Angeles en 2028, réunissant plus de 15 000 des plus grands athlètes au monde pour célébrer le sport, la culture et le potentiel humain. Face à un éventail diversifié de lieux que seule la Californie du Sud peut offrir, de l'océan Pacifique aux scènes hollywoodiennes en passant par des stades de niveau mondial, Los Angeles deviendra la troisième ville à accueillir trois éditions des Jeux olympiques, après 1932 et 1984, et accueillera également ses tout premiers Jeux paralympiques. Les Jeux de LA28 célébreront des jalons historiques, notamment en devenant les premiers Jeux olympiques de l'histoire à présenter plus d'athlètes féminines que d'hommes, en accueillant les débuts de nouveaux sports olympiques et paralympiques et en devenant les premiers Jeux depuis 1948 à ne pas construire de nouvelles infrastructures permanentes. En tant qu'organisme sans but lucratif financé de façon indépendante, LA28 a établi une base solide de partenariats commerciaux fructueux, en plus de l'octroi de licences, de l'accueil, de la billetterie et avec le soutien du Comité international olympique. Pour en savoir plus, visitez la28.org.

À PROPOS DE HIGHLAND

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur d'électrification en tant que service en Amérique du Nord. Fondé en 2019, Highland s'associe aux districts scolaires, aux municipalités et aux exploitants de parcs de véhicules pour rendre simple et abordable la transition vers des flottes de véhicules électriques. Highland est fier d'être le fournisseur officiel d'autobus scolaires électriques des Jeux olympiques et paralympiques de LA28 et de l'équipe des États-Unis. Qu'il s'agisse d'une technologie pionnière "du véhicule au réseau" ou de la gestion de certaines des plus grandes flottes d'autobus scolaires électriques du pays, Highland offre des solutions fiables et économiques qui soutiennent les collectivités locales et favorisent l'avenir des transports. Pour en savoir plus, visitez www.highlandfleets.com.

À PROPOS DE TEAM USA

Team USA est l'équipe la plus importante et la plus diversifiée au monde d'athlètes issus de l'ensemble des États-Unis, qui participent aux Jeux olympiques, paralympiques, olympiques de la jeunesse, panaméricains et parapanaméricains. Le Comité olympique et paralympique des États-Unis, fondé en 1894, est le Comité national olympique et le Comité national paralympique des États-Unis. Il est chargé de protéger, de soutenir et d'encourager les athlètes de Team USA. Pour en savoir plus, visitez TeamUSA.com.

