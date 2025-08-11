Le nouveau parc de véhicules électriques devrait permettre au district de réaliser d'importantes économies opérationnelles

CACHE, Okla, le 11 août 2025 /CNW/ - Cache Public Schools dévoile six nouveaux autobus scolaires électriques lors de sa soirée annuelle de la rentrée scolaire, une occasion annuelle pour les familles de visiter les salles de classe, de communiquer avec les éducateurs et de marquer le début d'une nouvelle année scolaire. Le déploiement marque une étape importante dans les efforts du district visant à moderniser le transport scolaire.

Logo de Cache Public Schools

En partenariat avec Highland Electric Fleets, le principal fournisseur nord-américain de services d'électrification, le district lance six autobus électriques de type C construits par Thomas ainsi que six chargeurs Tellus de 30 kW à courant continu. L'initiative est soutenue en partie par un prix d'environ 2 millions de dollars du Clean School Bus Program de l'Agence des États-Unis pour la protection de l'environnement.

Cache Public Schools investit dans ses élèves et sa collectivité en passant aux autobus scolaires électriques. Le nouveau parc devrait réduire les dépenses en carburant et en entretien et les coûts de transport globaux, les estimations initiales montrant des économies de plus de 50 % sur le coût total de possession. Ces autobus modernes offrent également une climatisation, une amélioration importante pour les élèves pendant les trajets chauds en Oklahoma pour se rendre à l'école et en revenir.

« L'arrivée de ces six autobus à Cache est une étape vers un avenir plus propre et plus silencieux pour nos étudiants et notre collectivité. Ce changement nous aide non seulement à économiser de l'argent au fil du temps, mais il montre également comment une planification réfléchie peut entraîner des avantages réels pour les étudiants. « Nous sommes ravis de voir les autobus en action alors que l'école commence cette semaine et nous sommes fiers d'être un chef de file de l'innovation en matière de VE pour les écoles de SW Oklahoma, a déclaré Chad Hance, surintendant des écoles publiques de cache.

Une fois en service, les nouveaux autobus électriques desserviront des itinéraires quotidiens dans le district scolaire public de Cache, soit environ 50 milles par jour. Le district s'est associé à Highland Electric Fleets pour superviser l'ensemble du projet, y compris la livraison des véhicules, l'installation des chargeurs, ainsi que l'entretien et le soutien continus. Cache Public Schools a obtenu ses véhicules électriques de pointe grâce à Midwest Bus Sales.

« En passant aux autobus scolaires électriques, Cache crée non seulement une expérience plus propre pour les élèves, mais prend également en charge les coûts de transport à long terme, a déclaré Joshua Williams, gestionnaire régional principal de Highland Electric Fleets pour le Midwest.

Cache Public Schools marquera l'arrivée des nouveaux autobus scolaires électriques avec une cérémonie d'inauguration pendant sa soirée annuelle de rentrée scolaire le lundi 11 août 2025, à 16 h (HNC). L'événement comprendra des allocutions de dirigeants de district et de communauté. Tous les représentants des médias et les participants à la soirée de la rentrée scolaire sont invités à prendre l'un des nouveaux autobus électriques et à se joindre à une visite guidée de la nouvelle infrastructure de recharge du district.

À propos de Cache Public Schools

Cache Public Schools est un district scolaire public situé à Cache, en Oklahoma, qui sert environ 2 000 étudiants sur cinq campus, de la prématernelle à la 12e année. Fondé en 1902, le district a une longue tradition d'excellence scolaire, d'engagement communautaire et d'apprentissage axé sur les étudiants. Avec une mission fondée sur la conviction que « Ce qui commence ici change le monde », Cache Public Schools s'engage à préparer les étudiants aux études, aux carrières et à la citoyenneté grâce à une éducation bien équilibrée qui met l'accent sur le caractère, le leadership et l'apprentissage tout au long de la vie.

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur nord-américain de services d'électrification. Fondée en 2019, Highland simplifie et rend abordable la transition des parcs de véhicules de toutes tailles vers les véhicules électriques, des autobus scolaires à la sécurité publique, en passant par les véhicules municipaux et commerciaux.

Highland a dirigé la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de véhicules électriques au réseau (V2G) et exploite le plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis. Avec environ 95 % des autobus scolaires construits aux États-Unis, le passage à l'électricité stimule l'innovation aux États-Unis, renforce la fabrication au pays et crée des emplois dans les collectivités partout au pays, en plus de réduire les émissions et les coûts d'exploitation. Pour en savoir plus, visitez le site www.highlandfleets.com.

Personnes-ressources pour les médias

Chad Hance | Cache Public Schools

[email protected]

Stevey Davis | Highland

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2747599/Cache_Public_Schools.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1884763/5453347/Highland_Logo.jpg

SOURCE Highland Electric Fleets