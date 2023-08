Ce contrat offre aux organismes publics des services clés en main d'électrification de parcs de véhicules

BEVERLY, Massachusetts, le 7 août 2023 /CNW/ - Highland Electric Fleets , le principal fournisseur de services d'électrification de parcs de véhicules, a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu un contrat de coopération pour des services clés en main d'électrification de parcs de véhicules auprès de Sourcewell , un organisme de confiance qui propose des solutions coopératives d'achat et qui compte plus de 50 000 entités publiques en Amérique du Nord. Grâce à ce contrat, les membres de Sourcewell peuvent désormais accéder directement à une gamme complète de produits et services d'électrification de Highland, ce qui permet un déploiement plus rapide des véhicules électriques.

Depuis plus de 40 ans, Sourcewell est le conseiller de premier plan et de confiance en matière d'achats auprès d'entités publiques comme les gouvernements, les établissements d'enseignement et les organismes à but non lucratif. Connu pour son processus concurrentiel de demande de propositions, Sourcewell a lancé un appel d'offres pour la planification, la gestion et les services connexes de la transition vers l'électrification de parcs de véhicules. Quarante-huit personnes ont répondu à l'appel d'offres, et Sourcewell a finalement choisi neuf lauréats, dont Highland.

La planification, la gestion et les services connexes de la transition vers l'électrification de parcs de véhicules constituent une nouvelle catégorie pour Sourcewell. Mike Domin, administrateur du développement des fournisseurs, a déclaré qu'il se réjouissait de la création de cette catégorie, qui apportera des solutions supplémentaires aux clients de Sourcewell en matière de service d'électrification.

« L'obtention de ce contrat auprès de Sourcewell est une réalisation extraordinaire pour le secteur de l'électrification et une grande victoire pour les exploitants de parcs de véhicules municipaux », a déclaré Richard DiMatteo, vice-président à la direction et chef du service de la croissance chez Highland. « Les organismes publics comptent sur le processus d'examen de Sourcewell depuis de nombreuses années et ils valident désormais des solutions pour des services d'électrification de parcs de véhicules dans différentes catégories, y compris les autobus scolaires, les véhicules légers et les camions à ordures. »

En collaboration avec Sourcewell, Highland fournira différents services de planification et de mise en œuvre de l'électrification, y compris ses offres de parcs de véhicules et de dépôt, dans les segments des autobus scolaires, des déchets et des véhicules légers.

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur de services d'électrification pour les districts scolaires, les gouvernements et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord. L'entreprise fondée en 2019 offre une gamme unique de produits qui facilitent la mise à niveau des parcs de véhicules électriques et en réduisent les coûts. Exerçant ses activités dans 30 États et au Canada, Highland est responsable de la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) et du plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis à ce jour. Pour en savoir plus, visitez www.highlandfleets.com .

À propos de Sourcewell

Sourcewell est un organisme gouvernemental autonome qui offre un programme d'achat coopératif doté de plus de 400 contrats concurrentiels aux gouvernements, aux établissements d'enseignement et aux organismes à but non lucratif en Amérique du Nord. En utilisant les contrats de Sourcewell, les organismes participants économisent temps et argent en utilisant le pouvoir d'achat de plus de 50 000 organisations.

