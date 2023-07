L'ancienne responsable du marketing chez Fernish et Bird se joint à Highland pour stimuler la croissance de la marque dans l'industrie des véhicules électriques

BEVERLY, Massachusetts, 11 juillet 2023 /CNW/ - Highland Electric Fleets, le principal fournisseur de véhicules électriques en service, a annoncé aujourd'hui l'embauche de Evelyn Krasnow au poste de vice-présidente du marketing. Forte de plus de 20 ans d'expérience en marketing auprès de marques de premier plan, madame Krasnow guidera le développement et la croissance de la marque Highland dans le domaine des services de parc de véhicules électriques, en plus de superviser ses efforts en matière de mise en récit et de marketing stratégique pour stimuler et soutenir la mobilisation des intervenants.

Evelyn Krasnow, vice-présidente du marketing, Highland Electric Fleets

Avant de se joindre à Highland, Evelyn Krasnow a occupé le poste de cheffe du marketing chez Fernish, une entreprise d'ameublement durable établie à Los Angeles, où elle a fourni une orientation stratégique qui a mené l'entreprise de location de meubles vers de nouveaux marchés. Avant cela, madame Krasnow a été le fer de lance des efforts de marketing de Bird à l'échelle mondiale en tant que directrice principale, Marketing mondial, où elle a réussi à transformer la perception de la marque dans l'industrie du covoiturage et a joué un rôle clé dans le lancement des premiers produits de consommation de l'entreprise à l'échelle mondiale.

« À l'heure actuelle, l'accent est mis sur la transition énergétique. Dans ce contexte, la mission de Highland consiste à rendre abordable et accessible l'électrification des autobus scolaires pour les collectivités de toute l'Amérique du Nord », a déclaré Evelyn Krasnow, vice-présidente du marketing, Highland Electric Fleets. Je suis ravie de faire partie de cette équipe brillante et novatrice et j'ai hâte d'aider l'entreprise à conserver sa position de chef de file dans le marché de l'électrification tout en ayant une incidence positive sur le monde. »

Mme Krasnow poursuivra donc son travail dans les industries du développement durable et du transport, en faisant connaître les offres et les services commerciaux de Highland, ainsi que l'expertise en matière d'électrification de l'entreprise.

« Nous ne saurions être plus enthousiastes à l'idée de faire participer Evelyn, car son expertise en matière de marketing et de marque est exactement ce dont nous avons besoin à ce stade de la croissance de notre entreprise », a déclaré Duncan McIntyre, président-directeur général et fondateur de Highland Electric Fleets. L'expérience d'Evelyn dans l'élaboration et la direction d'initiatives et de campagnes de marketing percutantes auprès d'autres marques de premier plan est louable et nous aidera certainement à passer à l'étape suivante. »

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur de services d'électrification pour les districts scolaires, les gouvernements et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord. L'entreprise fondée en 2019 offre une gamme unique de produits qui facilitent la mise à niveau des parcs de véhicules électriques et en réduisent les coûts. Exerçant ses activités dans 30 États et au Canada, Highland est responsable de la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) et du plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis à ce jour. Pour en savoir plus, visitez www.highlandfleets.com.

Personne-ressource pour les médias

Mission Control Communications pour Highland

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2151136/Highland_Electric_Fleets_Evelyn_Krasnow_headshot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1884763/Highland_Logo.jpg

SOURCE Highland Electric Fleets