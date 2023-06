L'entente rendra la solution de recharge électrique des autobus scolaires Highland accessible aux membres de PowerOptions du Connecticut, du Massachusetts et du Rhode Island

BEVERLY, Massachusetts, 13 juin 2023 /CNW/ - PowerOptions , le plus grand consortium du secteur de l'énergie de la Nouvelle-Angleterre, a sélectionné Highland Electric Fleets, le principal fournisseur de services d'électrification de flottes d'autobus scolaires en tant que service en Amérique du Nord, pour servir les 495 organisations membres de PowerOptions en tant que fournisseur de services de recharge par abonnement. En vertu de l'entente concernant le programme, Highland fournira aux membres de PowerOptions une nouvelle option d'approvisionnement pour faciliter l'accès à l'équipement d'alimentation et aux services de recharge des véhicules électriques (VE) à coût abordable.

« Les services de recharge par abonnement nous permettent d'offrir à nos membres une valeur ajoutée concernant les véhicules électriques et les bornes de recharge pour véhicules électriques », a déclaré Heather Takle, présidente et chef de la direction de PowerOptions. « La structure novatrice de cette nouvelle offre protège nos membres en transférant les risques relatifs à l'exécution, à la mise en œuvre et à l'exploitation aux développeurs. »

En tant que plus grand consortium d'achat d'énergie de la Nouvelle-Angleterre, PowerOptions a publié une demande de propositions à l'échelle de la région pour de l'équipement d'alimentation et des services de recharge de VE. Highland a été choisie en fonction de son expérience, de ses qualifications et de ses prix. L'entente relative au programme offre de multiples avantages aux membres de PowerOptions, notamment en leur faisant gagner du temps en n'ayant pas à exécuter leurs propres demandes de propositions pour l'équipement d'alimentation de VE et les services connexes, en économisant de l'argent en profitant de prix concurrentiels et en réduisant les risques grâce au contrat préétabli de PowerOptions.

« Nous sommes ravis de travailler avec PowerOptions pour simplifier l'achat d'équipement pour véhicules électriques et l'achat de bornes de recharge pour les organismes éducatifs, municipaux, de soins de santé et d'autres organismes sans but lucratif et publics de la Nouvelle-Angleterre », a déclaré Amy McGuire, directrice du développement des marchés, Highland. « La demande pour des transports plus propres et plus sains augmente, et ce partenariat aidera à accélérer le déploiement et à rendre l'électrification plus simple et plus abordable pour un plus grand nombre d'organismes. »

Les solutions de Highland comprennent une solution complète clé en main d'électrification des parcs de véhicules et d'électrification des dépôts d'autobus (équipement d'alimentation et services de recharge de VE) - le tout moyennant des frais annuels fixes sur des contrats de 8 à 15 ans. Avec PowerOptions, Highland mettra l'accent sur le déploiement réussi de ses produits de services d'électrification pour les « dépôts d'autobus » pour les membres de l'association au Massachusetts, au Connecticut et au Rhode Island.

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur de services d'électrification pour les districts scolaires, les gouvernements et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord. L'entreprise fondée en 2019 offre une gamme unique de produits qui facilitent la mise à niveau des parcs de véhicules électriques et en réduisent les coûts. Exerçant ses activités dans 30 États et au Canada, Highland est responsable de la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) et du plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis à ce jour. Pour en savoir plus, visitez www.highlandfleets.com.

À propos de PowerOptions

PowerOptions réduit les coûts, les émissions de carbone et les complexités au sein du secteur de l'énergie pour les organismes sans but lucratif depuis 25 ans, et est maintenant le plus grand consortium du secteur de l'énergie en Nouvelle-Angleterre. Regroupant 495 organisations membres de toutes les tailles et de tous les secteurs au Massachusetts, au Connecticut et au Rhode Island, PowerOptions est en mesure de négocier des prix très concurrentiels et la demande des membres afin de stimuler l'innovation. Toute entité publique ou sans but lucratif peut participer à nos programmes dans les domaines de l'approvisionnement en électricité et en gaz naturel, des projets d'énergie solaire clé en main, du transport propre, de la planification et de la mise en œuvre du développement durable, de l'analyse des données et des services de consultation. Pour obtenir plus de renseignements, visitez : www.poweroptions.org.

