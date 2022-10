L'école publique sous charte la mieux classée prendra livraison de quatre autobus électriques à l'automne 2022

LAFAYETTE, Colorado, 29 octobre 2022 /CNW/ - Highland Electric Fleets , le principal fournisseur d'électrification de parc de véhicules en tant que service, et Peak to Peak, une école sous charte de premier plan située dans le district scolaire de Boulder Valley, se sont associés pour lancer un parc d'autobus électriques pour les élèves de l'école. Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a pris la parole hier à l'occasion du lancement officiel du premier parc d'autobus scolaires entièrement électriques du Colorado. Sous sa direction, le Colorado a adopté la loi SB 193, allouant 65 millions de dollars aux autobus scolaires électriques de l'État et accélérant la transition vers des transports plus propres et plus sains pour les étudiants, les conducteurs et les communautés du Colorado.

Highland Electric Fleets livre des autobus scolaires électriques à l’école sous charte Peak to Peak, au Colorado.

« Il s'agit d'une nouvelle étape passionnante vers l'avenir de l'énergie propre du Colorado, une meilleure qualité de l'air et des économies accrues pour les écoles du Colorado, a déclaré le gouverneur Polis. De plus en plus d'écoles passent aux autobus électriques pour réduire les coûts, de sorte que l'argent qui aurait été consacré au carburant diesel puisse plutôt servir à améliorer la rémunération des enseignants et à réduire la taille des classes. »

L'école Peak to Peak Charter School a fait appel à Highland comme solution abordable pour assurer le transport des élèves lors des activités sportives et autres. Highland fournit à l'école des services complets d'électrification de la flotte qui comprennent du financement et des services complets moyennant des frais annuels fixes sur dix ans avec une option de prolongation de cinq ans. Cela a permis à l'école Peak to Peak d'éviter le coût initial élevé de l'achat d'autobus électriques (habituellement 350 000 $ chacun) et d'offrir un transport propre et fiable à ses élèves à un prix raisonnable.

« Sans l'expertise de Highland Electric Fleets, Peak to Peak n'aurait pas été en mesure de construire un parc d'autobus électriques à partir de zéro, a déclaré Sam Todd, directeur général des opérations à l'école sous charte Peak to Peak. Leurs connaissances de ce nouveau domaine qu'est l'autobus électrique et des subventions disponibles rendent le programme abordable. C'est un rêve devenu réalité pour notre école et nos élèves. »

Highland s'est associé à McCandless Truck Center pour fournir des bus électriques IC et Collins/Lightning et gérera les stations de recharge pour véhicules électriques (VE) et l'infrastructure installée l'été dernier sur le campus de l'école Peak to Peak. Highland a également contribué à la formation des nouveaux chauffeurs d'autobus de l'école et couvrira les coûts d'entretien des autobus et des chargeurs, ainsi que les coûts d'électricité grâce à une entente de service complet avec l'école.

« La réalisation d'un projet unique en son genre dans l'État du Colorado grâce à notre partenariat public-privé innovant permet d'offrir des autobus scolaires électriques propres et fiables pour un coût inférieur à celui d'une flotte d'autobus au diesel, a déclaré Richard DiMatteo, vice-président directeur de Highland et responsable du deuxième siège de la société à Denver. En tant que plus importante flotte d'autobus scolaires entièrement électriques de l'État, nous avons maintenant la preuve évidente que l'électrification n'est pas une chimère future, mais l'option la plus intelligente et la plus abordable aujourd'hui. Compte tenu des prix élevés du carburant et des coûts d'entretien des autobus au diesel, le moment était bien choisi pour moderniser notre flotte, afin d'offrir aux résidents du Colorado la qualité de l'air à laquelle ils sont en droit de s'attendre. »

Avant 2020, l'école Peak to Peak utilisait des autobus du district scolaire de Boulder Valley pour le transport des élèves. Pendant la pandémie, la pénurie de chauffeurs d'autobus a aggravé les problèmes de transport. Le district scolaire de Boulder Valley a dû prendre des décisions difficiles concernant la gestion du personnel et des ressources. Malheureusement, cela signifiait que l'école Peak to Peak ne pouvait plus louer d'autobus pour des excursions sur le terrain, des sports et des activités étudiantes. Le district devait trouver une solution abordable pour assurer un transport constant et fiable et ne pouvait pas entreprendre seul un projet d'infrastructure complexe.

« Highland a géré l'ensemble du projet, a respecté notre budget et a fourni l'infrastructure nécessaire ainsi que les autobus électriques, a déclaré Sam Todd. Cet automne, nous sommes heureux d'offrir cette nouvelle possibilité à nos élèves et à leurs familles. Cela rendra nos programmes parascolaires plus accessibles à un large éventail d'étudiants. En outre, nous pouvons désormais être moins dépendants de notre communauté de parents/tuteurs pour les transports extrascolaires. »

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur de services d'électrification pour les districts scolaires, les gouvernements et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord. Fondée en 2019, l'entreprise offre une gamme unique de produits qui facilitent la mise à niveau des parcs de véhicules électriques et en réduisent les coûts. Exerçant ses activités dans 30 États et au Canada, Highland est responsable de la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) et du plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis à ce jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://highlandfleets.com .

À propos de Peak to Peak

Situé dans le district scolaire de Boulder Valley, Peak to Peak est une école publique sous charte de la maternelle à la 12e année qui offre un programme d'études préparatoires du collège des arts libéraux qui donne aux élèves une base pour une vie d'apprentissage et de découverte. Peak to Peak est située dans la belle ville de Lafayette, au Colorado, à environ 15 km de Boulder et du contrefort des Rocheuses. Elle a été reconnue à plusieurs reprises comme l'une des 100 meilleures écoles publiques du pays par US News and World Report.

Personnes-ressources pour les médias

Mission Control Communications pour Highland

[email protected]

Jen Dauzvardis

Directrice des communications

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1932272/Highland_Electric_Fleets_Bus.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1884763/Highland_Logo.jpg

SOURCE Highland Electric Fleets