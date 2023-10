Highland accueille favorablement la troisième ronde de financement et se réjouit à l'idée de travailler avec d'autres districts scolaires pour déployer des parcs de véhicules électriques.

BEVERLY, Massachusetts, 29 septembre 2023 /CNW/ - Highland Electric Fleets, le fournisseur de premier plan de services d'électrification des parcs d'autobus scolaires, souligne la troisième ronde de financement du Clean School Bus Program de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, annoncée hier. Comme c'était le cas lors de la première ronde, la troisième ronde du Clean School Bus Program de l'EPA offrira un remboursement de 500 millions de dollars au moyen d'une loterie.

« Tous les districts avec lesquels nous travaillons et qui ont reçu des fonds de la première ronde de financement de l'EPA ont des projets en cours de développement », a déclaré Matt Stanberry, vice-président, Développement des marchés, Highland Electric Fleets. « Grâce à ce succès et à notre vaste expérience dans le déploiement de parcs de véhicules électriques partout au pays, Highland est en bonne position pour travailler en partenariat avec les districts scolaires et l'EPA afin d'offrir des transports plus propres et plus sains aux collectivités. »

Pour en savoir plus sur le Clean School Bus Program de l'EPA et sur les rondes de financement, les districts, les parents ou les défenseurs locaux sont invités à consulter le site Web du Clean School Bus Program de l'EPA et le site Web de Highland Electric Fleets.

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur de services d'électrification pour les districts scolaires, les gouvernements et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord. Fondée en 2019, l'entreprise offre une gamme unique de produits qui facilitent la mise à niveau des parcs de véhicules électriques et en réduisent les coûts. Exerçant ses activités dans 30 États et au Canada, Highland est responsable de la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) et du plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis à ce jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://highlandfleets.com

Personne-ressource pour les médias

Mission Control Communications pour Highland

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1884763/Highland_Logo.jpg

SOURCE Highland Electric Fleets