Highland accueille favorablement la deuxième ronde de financement et se réjouit à l'idée de travailler avec d'autres districts scolaires pour déployer des parcs de véhicules électriques.

BEVERLY, Mass., 26 avril 2023 /CNW/ - Highland Electric Fleets, le principal fournisseur de véhicules électriques en service, souligne la deuxième ronde du Clean School Bus Program de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, annoncée hier. Le deuxième cycle du Clean School Bus Program de l'EPA, qui était un programme de réduction basé sur la loterie, est très différent de celui de la première ronde, qui prévoit un financement de 400 millions de dollars sous forme de subventions au moyen d'un processus de demande concurrentiel qui récompense les projets démontrant la probabilité de réussite, l'expérience pertinente, le perfectionnement de la main-d'œuvre et le partage des coûts, entre autres facteurs.

« Nous sommes ravis de la deuxième ronde du Clean School Bus Program, car les partenariats public-privé comme ceux offerts par Highland peuvent fournir aux districts scolaires de l'expertise, des capitaux de contrepartie et les avantages des leçons apprises en déployant des parcs de véhicules électriques partout au pays, a déclaré Matt Stanberry, vice-président, Développement des marchés, Highland Electric Fleets.

En tant que plus important acheteur d'autobus scolaires électriques aux États-Unis et pionnier de l'électrification d'un parc de véhicules, Highland est bien placée pour appuyer les districts scolaires qui souhaitent offrir des autobus scolaires électriques plus propres et plus sains dans leurs collectivités, a déclaré M. Stanberry. Par le passé, nous avons tiré parti des fonds de l'EPA pour desservir des districts dans des régions rurales comme le sud-est de l'Illinois et des villes comme Baltimore, au Maryland, et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à aider divers districts à profiter de ce programme. »

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur de services d'électrification pour les districts scolaires, les gouvernements et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord. Fondée en 2019, l'entreprise offre une gamme unique de produits qui facilitent la mise à niveau des parcs de véhicules électriques et en réduisent les coûts. Exerçant ses activités dans 30 États et au Canada, Highland est responsable de la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) et du plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis à ce jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://highlandfleets.com .

