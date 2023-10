Dans la foulée de la Semaine nationale de la sécurité des autobus scolaires, le principal fournisseur d'autobus scolaires électriques du pays renforce sa mission d'offrir un transport scolaire plus propre et plus sain à tous

BEVERLY, Massachusetts, le 18 oct. 2023 /CNW/ -- Highland Electric Fleets , le principal fournisseur de services d'électrification de parcs d'autobus scolaires en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise a fourni plus d'un million de kilomètres d'air propre et sain aux enfants à travers l'Amérique et à leurs communautés. En l'honneur de la Semaine nationale de la sécurité des autobus scolaires de cette année, le jalon historique de Highland est équivalent aux autobus scolaires électriques de la société faisant près de 40 fois la circonférence de la Terre, ou effectuant deux allers-retours entre la Terre et la Lune.

« Les autobus scolaires électriques sont un moyen facile et accessible pour les étudiants, les professeurs et les collectivités d'avoir un accès immédiat à un transport propre et à une meilleure qualité de l'air, a déclaré Duncan McIntyre, chef de la direction et fondateur de Highland. Nos autobus scolaires électriques ont maintenant effectué l'équivalent de 3 000 trajets entre New York et Los Angeles, ce qui a permis d'éliminer environ 1 800 000 livres de CO 2 équivalent dans l'air tout en fournissant à tous un air plus propre sur leurs trajets. Highland se réjouit à l'idée de continuer à électrifier l'Amérique et d'apporter aux collectivités leur prochain million de kilomètres d'air pur. »

Grâce à des partenariats actifs avec les districts scolaires à travers les États-Unis, allant des écoles publiques de la ville de Baltimore du Maryland à des zones plus rurales, y compris le district scolaire 1 de l'unité communautaire du comté de Hardin de l'Illinois, Highland Electric Fleets a fait ses preuves en travaillant avec toutes les collectivités pour s'assurer que leurs élèves et leurs collectivités reçoivent un transport plus propre. Highland s'associe aux fabricants d'autobus nord-américains Thomas Built Buses, Blue Bird, IC, Lion et Collins, et s'engage à fournir le transport sûr et fiable à tous les districts scolaires qui choisissent de mettre à niveau leurs flottes à l'électricité.

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur de services d'électrification pour les districts scolaires, les gouvernements et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord. Fondée en 2019, l'entreprise offre une gamme unique de produits qui facilitent la mise à niveau des parcs de véhicules électriques et en réduisent les coûts. Exerçant ses activités dans 30 États et au Canada, Highland est responsable de la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) et du plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis à ce jour. Pour en savoir plus, visitez www.highlandfleets.com .

Personne-ressource pour les médias

Mission Control Communications | Highland

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1884763/4346713/Highland_Logo.jpg

SOURCE Highland Electric Fleets