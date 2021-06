TORONTO, le 8 juin 2021 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) avertit les consommateurs que Hidden Ace Brokerage n'est pas autorisée par les Courtiers d'assurances inscrits de l'Ontario (CAIO) à exercer des activités d'assurance en Ontario. Hidden Ace Brokerage n'est pas autorisée non plus à exercer à titre d'agent d'assurances constitué en personne morale avec l'ARSF.

Il a été porté à l'attention de l'ARSF que Hidden Ace Brokerage exerce des activités d'assurance automobile sans permis de vente.

L'ARSF invite les consommateurs à faire preuve de prudence si des représentants de Hidden Ace Brokerage communiquent avec eux. Elle recommande également aux consommateurs de ne pas acheter des produits d'assurance par l'entremise de Hidden Ace Brokerage.

Hidden Ace Brokerage a offert des produits d'assurances habitation et automobile sur son site Web Hidden Ace Brokerage et exerce des activités depuis la région du grand Toronto en utilisant les numéros de téléphone 1 877 379-2913 et 437 229-5658 sur WhatsApp. Son adresse électronique est [email protected] . Elle est également active sur Facebook .

Un agent d'assurances constitué en personne morale et titulaire d'un permis régi par la Loi sur les assurances ou un courtier d'assurances titulaire d'un permis des CAIO en vertu de la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits peut fournir des renseignements et des conseils sur les avantages et les risques liés à l'achat de différents produits d'assurance.

Les consommateurs qui achètent des produits ou souscrivent de l'assurance auprès de personnes ou d'entités qui ne sont pas titulaires d'un permis d'agent ou d'assureur en Ontario ne sont pas protégés en vertu de la Loi sur les assurances et des règlements qui régissent les compagnies d'assurance titulaires de permis et les agents d'assurance agréés en Ontario.

Les CAIO ont également publié un communiqué confirmant que Hidden Ace Brokerage n'est pas une maison de courtage autorisée par les CAIO et qu'elle n'est pas autorisée à vendre de l'assurance automobile, de l'assurance de biens ou de l'assurance risque divers au public dans la province de l'Ontario.

Les consommateurs sont également invités à consulter le site Web des CIAO pour s'assurer que leur courtier d'assurances est titulaire d'un permis ou le registre public pour s'assurer qu'ils travaillent avec des agents d'assurances agréés.

L'ARSF continue de travailler avec ceux qu'elle réglemente pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix des consommateurs et des membres. Renseignements supplémentaires à www.fsrao.ca/fr.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Renseignements: Demandes de renseignements du public : Veuillez envoyer un courriel à [email protected]; Demandes de renseignements des médias : Serina Yau, Conseillère principale, Communications, C : 437 216-9534, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.fsrao.ca