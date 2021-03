La technologie HI-NANO de Hisense inactive les virus et les bactéries

Le générateur d'ions HI-NANO est une technologie qu'a développée Hisense de manière autonome, et qui a été appliquée à plusieurs séries d'appareils de climatisation Hisense, notamment Fresh Master, Silentium Pro, Energy Pro, New Energy, Easy Smart, Wingsand, etc.

Il génère des ions doubles à haute concentration à raison de 1 million/cm3. Les bactéries et les virus sont dénaturés et devienne inopérants après avoir été absorbés par des ions doubles, ce qui entraîne un effet inhibiteur.

Points forts de HI-NANO :

Haute efficacité : HI-NANO émet deux à trois fois plus d'ions que les générateurs d'ions ordinaires. Un taux d'élimination virale de 90 % en une heure et de 99 % en deux heures a été attesté.

: HI-NANO émet deux à trois fois plus d'ions que les générateurs d'ions ordinaires. Un taux d'élimination virale de 90 % en une heure et de 99 % en deux heures a été attesté. Sécurité et innocuité : Il ne produit que la moitié de l'ozone (0,007mg/m3) comparativement aux générateurs d'ions ordinaires, et cause donc peu de dommage à l'environnement.

: Il ne produit que la moitié de l'ozone (0,007mg/m3) comparativement aux générateurs d'ions ordinaires, et cause donc peu de dommage à l'environnement. Durable : Le générateur conserve des capacités de rendement de haute qualité pendant 20 ans.

Le climatiseur Hisense Fresh Master doté de la technologie HI-NANO sera offert en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Serbie, en Ukraine, en Russie, en Roumanie, en Pologne et au Danemark au début de mai 2021.

En tant qu'entreprise technologique axée sur l'innovation, Hisense innove avec sa série de climatiseurs en y introduisant des fonctionnalités de haute technologie permettant l'élimination des particules virales, le rafraîchissement de l'air, la réduction du bruit et l'aide au sommeil. Ces caractéristiques ont su répondre aux exigences des consommateurs. Hisense a vendu 5,15 millions d'appareils de climatisation en 2020, se classant au 7e rang mondial. C'est l'une des marques de climatiseurs les plus vendues dans le monde.

Technologies vertes mises en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

Hisense ne ménage aucun effort pour fournir à ses clients des produits d'assainissement de l'air de pointe, mais se concentre également sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de créer un meilleur environnement atmosphérique.

Le développement des technologies vertes de Hisense dans les produits de climatisation :

L'amélioration de la technologie de l'onduleur CC 3D complet peut réduire la consommation d'énergie de plus de 30 %.

Puisque ces produits utilisent les réfrigérants R32 et R290 à faibles émissions de carbone, une réduction des émissions mondiales de dioxyde de carbone peut effectivement être réalisée dans des proportions allant jusqu'à 1,16 million de tonnes.

Hisense croit que la technologie peut jouer un rôle important quant à la protection de l'air que nous respirons, et vise au maintien de sa qualité et de sa pureté pour tous. Hisense s'est engagée à créer un meilleur milieu de vie pour tous les habitants de la planète.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1477048/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1477049/image2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1477050/image3.jpg

SOURCE Hisense

