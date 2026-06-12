HEURE MODIFIÉE - Invitation aux médias - Conférence de presse du ministre de la Justice
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
12 juin, 2026, 12:23 ET
QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant l'accompagnement des personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale.
Consignes pour participer à l'activité médiatique
La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.
Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence, doivent confirmer leur présence à l'adresse suivante : [email protected].
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DATE :
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Le 15 juin 2026
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HEURE :
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14 h 15
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LIEU :
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Mont-Laurier
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* L'adresse précise de l'activité sera transmise par courriel aux journalistes qui auront confirmé leur présence.
SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]
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