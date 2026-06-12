HEURE MODIFIÉE - Invitation aux médias - Conférence de presse du ministre de la Justice

Nouvelles fournies par

Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

12 juin, 2026, 12:23 ET

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant l'accompagnement des personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale.

Consignes pour participer à l'activité médiatique

La conférence de presse se déroulera en présentiel seulement.

Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence, doivent confirmer leur présence à l'adresse suivante : [email protected].

DATE :

Le 15 juin 2026


HEURE :

14 h 15


LIEU :

Mont-Laurier

* L'adresse précise de l'activité sera transmise par courriel aux journalistes qui auront confirmé leur présence.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]

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