HÉROUX-DEVTEK REMPORTE UN CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT POUR LA PHASE 1B DE L'ÉQUIPEMENT DU MOTEUR DU SCAF SAGN EUROPÉEN

LONGUEUIL, QC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Héroux-Devtek Inc. (TSX: HRX) ("Héroux-Devtek" ou la « Société »), fabricant international chef de file de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, est fière d'annoncer qu'elle s'est vu octroyer un contrat par le fabricant de moteurs aéronautiques ITP Aero, un chef de file mondial. L'accord porte sur la définition, la fabrication et la validation d'un démonstrateur technologique d'actionneur de tuyère à vecteur de poussée pour le futur moteur européen qui équipera le projet de système d'armes de nouvelle génération (SAGN), partie intégrante du Système de combat aérien futur (SCAF). Le contrat, qui sera exécuté par la filiale espagnole de Héroux-Devtek, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SISTEMAS AERONÁUTICOS, S.A.U. (CESA), s'étend sur 27 mois et comprend des activités comme des essais, le développement de nouvelles technologies pour un système hybride d'actuateurs et la production de plusieurs composantes de démonstration, y compris des systèmes partiels et complets destinés à être testés sur un banc d'essai de moteur.

"Nous sommes fiers d'avoir été choisis par ITP Aero pour mener le développement de ces technologies de pointe. Ce contrat représente une étape clé pour l'équipe de Héroux-Devtek en Espagne confirmant notre participation au programme SCAF. Il témoigne également du partenariat durable et fructueux entre CESA et ITP Aero, qui s'est développé depuis notre collaboration sur l'appareil EJ200 dans le cadre du programme Eurofighter. La phase 1B du projet SCAF n'est pas seulement un contrat, mais bien une opportunité de repousser les limites de la technologie aérospatiale et de contribuer au futur de l'aviation. Notre filiale en Espagne est enthousiaste à l'idée de répondre aux exigences et de développer les technologies de pointe nécessaires à la création de cet avion révolutionnaire," a déclaré Martin Brassard, président-directeur général de Héroux-Devtek.

Par ailleurs, ce contrat marque la reconnaissance sans équivoque de l'expertise de Héroux-Devtek dans le domaine des systèmes d'actionnement. Cette collaboration, dont les clients finaux sont les ministères de la Défense de la France, de l'Espagne et de l'Allemagne, constitue la pierre angulaire de l'avenir des capacités de défense de l'Europe.

À PROPOS DE HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 94 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 61 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

SOURCE Héroux-Devtek Inc.

