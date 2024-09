LONGUEUIL, QC, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), important fabricant international de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, est heureuse d'annoncer que la Cour supérieure du Québec a rendu une ordonnance définitive approuvant le plan d'arrangement en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions du Québec annoncé précédemment et visant Héroux-Devtek et un membre du même groupe que Platinum Equity Advisors, LLC.

Héroux-Devtek annonce également que le gouvernement du Royaume-Uni a informé la Société qu'il ne prendra aucune autre mesure relativement à l'arrangement proposé aux termes de la loi intitulée National Security and Investment Act 2021 (Royaume-Uni), ce qui permet de respecter la condition de clôture connexe énoncée dans la convention d'arrangement.

L'arrangement proposé demeure assujetti à certaines conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des approbations des autorités de réglementation applicables en Espagne. Sous réserve de l'obtention des approbations nécessaires et du respect ou de la levée des autres conditions de clôture, il est prévu que l'arrangement sera réalisé par les parties avant la fin de l'exercice courant de la Société se terminant le 31 mars 2025.

AU SUJET D'HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de fabrication de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des segments de marché commercial et de la défense. La Société réalise environ 94 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 57 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, le présent communiqué contient de l'information et des déclarations de nature prospective, notamment des énoncés concernant les approbations des autorités de réglementation et le moment prévu de la réalisation de l'arrangement. Les déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses et sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs, et elles sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent de manière importante de ceux évoqués explicitement ou implicitement par ces déclarations. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : la possibilité que l'arrangement ne soit pas mené à terme selon les modalités et les conditions ou dans les délais actuellement prévus, ou qu'il ne soit pas mené à terme du tout, faute d'obtenir en temps opportun ou autrement les approbations des autorités de réglementation, faute de satisfaire aux autres conditions de clôture de l'arrangement ou pour d'autres raisons; l'omission de réaliser l'arrangement, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours des actions ou nuire autrement aux activités de la Société; l'affectation de ressources importantes à la réalisation de l'arrangement et les restrictions imposées à la Société pendant que l'arrangement est en cours; l'incertitude entourant l'arrangement qui pourrait avoir une incidence défavorable sur la conservation de clients et de partenaires commerciaux de la Société; la survenance d'un effet défavorable important entraînant la résiliation de la convention d'arrangement; les clients, la chaîne d'approvisionnement, l'industrie aérospatiale et l'économie en général; l'incidence des autres conditions géopolitiques et économiques générales à l'échelle mondiale; la situation de l'industrie, y compris les modifications apportées aux lois et aux règlements; l'intensification de la concurrence; une pénurie de personnel ou de gestionnaires qualifiés; la disponibilité et les fluctuations des prix des marchandises; le rendement financier et opérationnel des fournisseurs et des clients; les variations des taux de change ou d'intérêt; et les incidences des politiques comptables établies par les autorités de normalisation internationales. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Gestion du risque » de la section Renseignements supplémentaires du rapport de gestion de la Société. Le lecteur est prié de noter que la présente liste de facteurs n'est pas exhaustive et qu'il ne devrait pas accorder une confiance indue aux déclarations de nature prospective. Par conséquent, le lecteur est averti qu'un écart important peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. À moins qu'elle n'y soit tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements à venir ou autrement.

