Ventes de 173,2 millions de dollars, en hausse de 22,4 % par rapport à 141,5 millions de dollars il y a un an

Résultat opérationnel de 15,4 millions de dollars, en hausse par rapport à 9,1 millions de dollars il y a un an

BAIIA ajusté 1 de 28,5 millions de dollars, ou 16,5 % des ventes, en hausse par rapport à 18,2 millions de dollars, ou 12,9 % des ventes, il y a un an

de 28,5 millions de dollars, ou 16,5 % des ventes, en hausse par rapport à 18,2 millions de dollars, ou 12,9 % des ventes, il y a un an Bénéfice dilué par action de 0,29 $ et bénéfice par action ajusté 1 de 0,38 $, en hausse par rapport à 0,14 $ il y a un an

de 0,38 $, en hausse par rapport à 0,14 $ il y a un an Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de 4,3 millions de dollars, comparativement à des flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation de 15,6 millions de dollars il y a un an

Au cours du trimestre, Héroux-Devtek a conclu un accord définitif en vue de son acquisition par Platinum Equity.

LONGUEUIL, QC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Héroux-Devtek inc. (TSX: HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), important fabricant international de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 septembre 2024. À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

« Nous sommes fiers de nos résultats pour le deuxième trimestre. Nous avons en effet atteint un solide niveau de production, avec des ventes de 173 millions de dollars et un BAIIA ajusté correspondant à 16,5 % des ventes. Notre équipe s'investit pleinement pour offrir des produits novateurs et de grande qualité à nos clients et je tiens sincèrement à la remercier pour son travail acharné et son engagement, car cela contribue à notre succès », a déclaré Martin Brassard, président et chef de la direction d'Héroux-Devtek.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS Trimestres clos les 30 septembre Semestres clos les 30 septembre (en milliers, sauf les données par action)

2024

2023

2024

2023 Ventes

173 159 $

141 499 $

347 156 $

282 196 $ Résultat opérationnel

15 449

9 101

34 868

16 597 BAIIA ajusté1

28 535

18 221

58 093

34 578 Résultat net

9 958

4 628

22 503

8 598 Résultat net ajusté1

13 011

4 628

26 531

8 598 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

4 265

(15 580)

14 124

(27 778) Affectation des flux de trésorerie disponibles1

(6 210)

(21 424)

(5 000)

(41 967) En dollars par action











BPA - de base

0,30 $

0,14 $

0,67 $

0,25 $ BPA - dilué

0,29

0,14

0,65

0,25 BPA ajusté1

0,38

0,14

0,77

0,25

_______________________________________ 1 Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué de presse.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Les ventes consolidées se sont établies à 173,2 millions de dollars, en hausse de 22,4 % comparativement à 141,5 millions de dollars il y a un an, en raison des mesures prises pour stabiliser le système de production de la Société afin d'améliorer les livraisons dans le contexte difficile actuel.

Les ventes dans le segment de marché de la défense sont passées de 87,9 millions de dollars à 108,5 millions de dollars, une hausse de 23,4 %, en raison principalement de l'augmentation des activités dans le marché secondaire pour les programmes traditionnels ainsi que de la hausse des livraisons pour les programmes visant les CH-53K de Sikorsky. Les ventes dans le segment de marché de l'aviation civile sont passées de 53,6 millions de dollars à 64,7 millions de dollars, une hausse de 20,7 %, en raison principalement d'une augmentation généralisée dans le segment des jets d'affaires et pour le programme Embraer E2.

La marge brute s'est établie à 35,6 millions de dollars, ou 20,5 % des ventes, en hausse par rapport à 22,5 millions de dollars, ou 15,9 % des ventes, il y a un an. Cette hausse s'explique principalement par l'incidence positive de la hausse du volume et des initiatives en matière de prix.

Le résultat opérationnel s'est chiffré à 15,4 millions de dollars, ou 8,9 % des ventes, en hausse comparativement à 9,1 millions de dollars, ou 6,4 % des ventes, il y a un an. Cette augmentation reflète principalement la hausse du volume et de la marge ainsi que l'incidence positive des fluctuations des taux de change de 0,6 % sur 12 mois. Le BAIIA ajusté1 s'est établi à 28,5 millions de dollars, ou 16,5 % des ventes, en hausse de 56,6 % par rapport à 18,2 millions de dollars, ou 12,9 % des ventes, il y a un an, pour les mêmes raisons.

Le résultat net a augmenté pour s'établir à 10,0 millions de dollars, ou 0,29 $ par action après dilution, tandis que le résultat net ajusté a augmenté pour s'établir à 13,0 millions de dollars, ou 0,38 $ par action après dilution, comparativement à 4,6 millions de dollars, ou 0,14 $ par action après dilution, pour la période correspondante de l'exercice précédent.

RÉSULTATS POUR LE SEMESTRE

Les ventes consolidées se sont établies à 347,2 millions de dollars, en hausse de 23,0 % comparativement à 282,2 millions de dollars il y a un an, en raison des mesures prises par la Société pour stabiliser son système de production afin d'améliorer les livraisons dans le contexte difficile actuel.

Les ventes dans le segment de marché de la défense sont passées de 178,4 millions de dollars à 217,2 millions de dollars, une hausse de 21,7 %, en raison principalement de l'augmentation des livraisons dans le marché secondaire pour les programmes traditionnels ainsi que de l'accélération des livraisons dans le cadre du programme visant les F-35 de Lockheed Martin. Les ventes dans le segment de marché de l'aviation civile sont passées de 103,8 millions de dollars à 129,9 millions de dollars, une hausse de 25,2 %, en raison principalement d'une augmentation des livraisons pour les programmes Embraer E2 et Boeing 777 ainsi que d'une augmentation généralisée dans le segment des jets d'affaires.

La marge brute s'est établie à 71,2 millions de dollars, ou 20,5 % des ventes, en hausse par rapport à 42,6 millions de dollars, ou 15,1 % des ventes, il y a un an. Cette hausse s'explique principalement par l'incidence positive de la hausse du volume et des initiatives en matière de prix.

Le résultat opérationnel s'est chiffré à 34,9 millions de dollars, ou 10,0 % des ventes, comparativement à 16,6 millions de dollars, ou 5,9 % des ventes, il y a un an, cette augmentation reflétant principalement la hausse du volume et de la marge ainsi que l'incidence positive des fluctuations des taux de change de 0,9 % sur 12 mois. Le BAIIA ajusté1 s'est établi à 58,1 millions de dollars, ou 16,7 % des ventes, en hausse de 68,0 % par rapport à 34,6 millions de dollars, ou 12,3 % des ventes, il y a un an, pour les mêmes raisons.

Le résultat net a augmenté pour s'établir à 22,5 millions de dollars, ou 0,65 $ par action après dilution, et le résultat net ajusté a augmenté pour s'établir à 26,5 millions de dollars, ou 0,77 $ par action après dilution, comparativement à 8,6 millions de dollars, ou 0,25 $ par action après dilution, pour la période correspondante de l'exercice précédent.

LIQUIDITÉS ET SITUATION FINANCIÈRE

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont totalisé 4,3 millions de dollars pour le deuxième trimestre, comparativement à des flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation de 15,6 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, une hausse de 19,8 millions de dollars qui reflète l'augmentation du volume et de la rentabilité. Pour le semestre, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont totalisé 14,1 millions de dollars, comparativement à des flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation de 27,8 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement l'augmentation du volume et de la rentabilité.

Au 30 septembre 2024, la dette nette s'établissait à 122,3 millions de dollars, en hausse comparativement à 106,2 millions de dollars au 31 mars 2024, en raison principalement des investissements dans les stocks en vue de soutenir la croissance des ventes. Le ratio dette nette/BAIIA ajusté a diminué pour passer de 1,2x au 31 mars 2024 à 1,1x, en raison de l'amélioration de la rentabilité au cours du semestre, contrebalancée en partie par l'incidence de l'augmentation de la dette nette.

ACCORD DÉFINITIF D'ACQUISITION PAR PLATINUM EQUITY

Le 11 juillet 2024, la Société a annoncé la conclusion, avec un membre du même groupe (l'« Acheteur ») que Platinum Equity Advisors, LLC, une société de capital-investissement établie aux États-Unis, d'une convention d'arrangement aux termes de laquelle l'Acheteur fera l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de la Société, à l'exception des actions devant faire l'objet d'un roulement par les membres de la haute direction de la Société pour une contrepartie en espèces de 32,50 $ par action, ce qui représente une valeur totale d'entreprise d'environ 1,35 milliard de dollars, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles (la « Transaction »).

La Transaction demeure conditionnelle au respect de certaines conditions de clôture habituelles, y compris à l'obtention des approbations des organismes de réglementation applicables en Espagne. La Transaction a été approuvée par les actionnaires de la Société le 6 septembre 2024 et par la Cour supérieure du Québec le 16 septembre 2024. Si les approbations nécessaires sont obtenues et que les autres conditions de clôture sont remplies ou font l'objet d'une renonciation, la Transaction devrait être conclue par les parties avant la fin de l'exercice courant de la Société se terminant le 31 mars 2025.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, le présent communiqué peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société, y compris le volume des ventes et la rentabilité, et les déclarations relatives aux approbations des organismes de réglementation de même que le calendrier prévu de la conclusion de la Transaction. Ces déclarations sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière et les perspectives de la Société et de lui présenter l'évaluation par la direction des projets et activités à venir, et le lecteur est prié de noter que ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs, et sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent de manière importante de ceux décrits explicitement ou implicitement par ces déclarations. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : les clients, la chaîne d'approvisionnement, l'industrie de l'aérospatiale et l'économie en général; l'incidence des autres conditions géopolitiques et économiques générales à l'échelle mondiale; la situation de l'industrie, y compris les amendements aux lois et aux règlements; l'intensification de la concurrence; une pénurie de personnel ou de gestionnaires qualifiés; la disponibilité et les fluctuations des prix des marchandises; le rendement financier et opérationnel des fournisseurs et des clients; les variations des taux de change ou d'intérêt; les incidences des politiques comptables établies par les autorités de normalisation internationales; la possibilité que la Transaction ne soit pas réalisée ou ne le soit pas selon les conditions ou le calendrier prévus en raison de l'incapacité d'obtenir en temps opportun ou autrement les approbations des organismes de réglementation ou de satisfaire aux autres conditions de clôture de la Transaction, ou pour d'autres raisons; l'incapacité de réaliser la Transaction, laquelle pourrait avoir une incidence négative sur le cours des actions ou autrement se répercuter sur les activités de la Société; l'affectation de ressources considérables à la réalisation de la Transaction et les restrictions imposées à la Société pendant que la Transaction est en cours; l'incertitude entourant la Transaction qui pourrait avoir une incidence défavorable sur la fidélisation des clients et des partenaires d'affaires de la Société; et la survenance d'une incidence défavorable importante entraînant la résiliation de la convention d'arrangement. Pour obtenir de plus amples détails, se reporter à la rubrique intitulée « Gestion du risque » de la section Renseignements supplémentaires du rapport de gestion de la Société. Il faut noter que la présente liste de facteurs susceptibles d'influer sur la croissance, les résultats et le rendement à venir n'est pas exhaustive, et que le lecteur ne devrait pas accorder une confiance indue aux déclarations de nature prospective.

En conséquence, le lecteur est averti qu'un écart important peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. À moins qu'elle n'y soit tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements à venir ou autrement.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, le bénéfice par action ajusté et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures financières non conformes aux Normes internationales d'information financière (IFRS). Il est donc peu probable qu'elles puissent être comparables à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction estime toutefois qu'elles procurent aux investisseurs des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité et les liquidités de la Société, ainsi que la capacité de celle-ci de générer des fonds pour financer ses activités. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » de la section Résultats d'exploitation du rapport de gestion de la Société pour les définitions et les rapprochements avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables.

AU SUJET D'HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des segments de marché commercial et de la défense. La Société réalise environ 94 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 57 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

