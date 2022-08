Faits saillants

Les ventes ont diminué pour s'établir à 114,1 millions de dollars, par rapport à 126,2 millions de dollars il y a un an.

Le résultat opérationnel s'est chiffré à 2,6 millions de dollars, comparativement à 10,8 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté1 s'est établi à 11,4 millions, comparativement à 20,0 millions de dollars il y a un an.

Le bénéfice par action s'est établi à 0,03 $, comparativement à 0,19 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Un nouveau contrat a été conclu avec Boeing pour la réparation et l'entretien des trains d'atterrissage principaux et des contrefiches latérales pour les F-18.

LONGUEUIL, QC, le 5 août 2022 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 juin 2022. À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

« Nous sommes déçus de nos résultats du premier trimestre. Le contexte dans lequel nous évoluons demeure difficile compte tenu de la pandémie et d'autres facteurs à l'échelle mondiale qui continuent d'engendrer des problèmes d'absentéisme et des perturbations dans nos installations et notre chaîne d'approvisionnement, ce qui influe sur notre capacité à livrer les produits à un rythme constant.

Notre carnet de commandes demeure solide, ce qui nous permettra d'augmenter nos ventes au cours des prochains trimestres. La demande pour nos produits et services n'a pas été touchée par le contexte actuel. En fait, nous avons annoncé ce matin la conclusion d'un contrat important avec Boeing, ce qui témoigne encore une fois de la solidité de nos relations avec de grands fabricants d'équipements d'origine (OEM).

Nous prévoyons que l'environnement opérationnel demeure difficile. Pour cette raison, nous renforçons notre équipe et sommes tous déterminés à améliorer notre rendement », a déclaré Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS Trimestres clos les 30 juin (en milliers de dollars, sauf les données par action) 2022 2021 Ventes 114 089 $ 126 188 $ Résultat opérationnel 2 646 10 797 BAIIA ajusté1 11 426 20 049 Résultat net 965 6 703 Par action - dilué ($) 0,03 0,19 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 12 041 19 069 Flux de trésorerie disponibles1 4 530 14 399

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE

Les ventes consolidées ont diminué de 9,6 % pour s'établir à 114,1 millions de dollars, par rapport à 126,2 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution des ventes s'explique par l'incidence du contexte opérationnel actuel sur la capacité de production de la Société. Cet élément a été en partie contrebalancé par l'accélération des livraisons en vertu du programme F-18 de Boeing et par une hausse du volume des livraisons pour l'Embraer Praetor.

La marge brute s'est établie à 12,5 millions de dollars, ou 11,0 % des ventes, comparativement à 21,6 millions de dollars, ou 17,1 % des ventes, il y a un an. La diminution découle de la baisse de production et de l'augmentation des inefficiences de production résultant des perturbations des systèmes de production survenues au cours du trimestre.

Le résultat opérationnel a diminué pour s'établir à 2,6 millions de dollars, ou 2,3 % des ventes, comparativement à 10,8 millions de dollars, ou 8,6 % des ventes, il y a un an. La diminution du résultat opérationnel reflète la baisse de la marge brute ainsi qu'une légère baisse des frais de vente et d'administration.

Le résultat net pour le premier trimestre de l'exercice 2023 s'est établi à 1,0 million de dollars, ou 0,03 $ par action après dilution, par rapport à 6,7 millions, ou 0,19 $ par action après dilution, pour la période correspondante de l'exercice précédent.

FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont établis à 12,0 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2023, en baisse par rapport à 19,1 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette baisse des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par rapport à l'exercice précédent résulte principalement de la baisse de production. De même, les flux de trésorerie disponibles ont diminué pour s'établir à 4,5 millions de dollars, comparativement à 14,4 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Au 30 juin 2022, la dette nette s'établissait à 150,0 millions de dollars, en baisse comparativement à 152,1 millions de dollars au 31 mars 2022. Compte tenu de la baisse de production au cours du dernier trimestre, le ratio dette nette/BAIIA ajusté a augmenté pour s'établir à 2,0 fois, comparativement à 1,8 fois au 31 mars 2022.

NOUVEAU CONTRAT AVEC BOEING

La Société a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un contrat avec Boeing pour la réparation et l'entretien des trains d'atterrissage principaux et des contrefiches latérales pour les avions F/A-18E/F Super Hornet et EA-18G Growler. La première phase, portant sur 40 avions, devrait par la suite faire l'objet d'options pour l'entretien de l'ensemble de la flotte de la marine américaine, qui compte plus de 600 avions.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, le présent communiqué peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces déclarations peuvent notamment porter sur les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande des clients pour les produits et services de la Société, l'incidence des pressions que les concurrents exercent sur les prix, ainsi que les tendances générales du marché ou des changements économiques. En conséquence, le lecteur est averti qu'un écart peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. Se reporter à la rubrique intitulée « Prévisions » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 mars 2022 afin d'obtenir de plus amples détails concernant les principales hypothèses sur lesquelles se fondent les prévisions. Ces prévisions sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière et les perspectives de la Société et de lui présenter l'évaluation par la direction des projets et activités à venir, et le lecteur est prié de noter que ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA »), le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, le BPA ajusté et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures financières non conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Il est donc peu probable qu'elles puissent être comparables à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction estime toutefois qu'elles procurent aux investisseurs des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité et les liquidités de la Société, ainsi que la capacité de celle-ci de générer des fonds pour financer ses activités. Se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux IFRS » dans la section Résultats d'exploitation du rapport de gestion de la Société pour les définitions et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables.

PROFIL

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 94 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 58 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

