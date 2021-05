Héroux-Devtek nomme Annie Thabet à titre d'administratrice

Forte de près de 35 ans d'expérience dans le domaine du capital de risque et des investissements en actions, Mme Thabet a cofondé Celtis Capital en 2003, une société spécialisée dans les services transactionnels pour les opérations de fusions et d'acquisitions, de désinvestissements et de financement d'entreprises, ainsi que dans la gestion d'actifs. Avant de cofonder Celtis Capital, elle a travaillé à la Société générale de financement du Québec (SGF) où elle a occupé différents postes de direction de 1987 à 1998. Après avoir quitté la SGF, elle a lancé AT Capital, une société de gestion de placements. Au cours de sa carrière, elle a également été administratrice de plusieurs conseils d'administration. Mme Thabet est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke, d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Concordia et est une administratrice certifiée par l'Institut des administrateurs de sociétés.

"Nous sommes heureux d'accueillir Mme Thabet au sein de notre conseil d'administration. Sa longue carrière, notamment au niveau des fusions et acquisitions, ainsi que du financement d'entreprises, apportera un regard nouveau au conseil d'administration. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec Mme Thabet." a déclaré M. Gilles Labbé, président exécutif du conseil d'administration de Héroux-Devtek.

À PROPOS D'HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 53 % aux États- Unis. Le siège social de la Société est situé à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

