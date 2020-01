Héroux-Devtek félicite Boeing pour le premier vol du 777X

LONGUEUIL, QC, le 25 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek Inc. (TSX: HRX) félicite Boeing pour le premier vol réussi de son nouvel avion 777X.

Héroux-Devtek a été sélectionné, en 2013, pour fournir des systèmes complets de trains d'atterrissage pour les appareils Boeing 777 et 777X, y compris les trains d'atterrissage principaux et avant, ainsi que la contrefiche longitudinale du train avant.

« L'équipe d'Héroux-Devtek est fière d'avoir contribué au programme du 777X et félicite Boeing pour ce premier vol réussi. Nous demeurons engagés à leur fournir des produits de haute qualité et entendons continuer de les appuyer dans d'autres programmes ! » a déclaré Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek.

Le 777X est la toute dernière famille d'avions à fuselage large qui s'appuie sur le 777, modèle apprécié des passagers et leader du marché. En novembre 2013, Boeing Commercial Airplanes a lancé l'avion au salon aéronautique de Dubaï avec 259 commandes et la prise d'engagements par quatre clients. La production du 777X a débuté en 2017 et la première livraison est prévue pour 2021.

Héroux-Devtek est également un fournisseur exclusif de trains d'atterrissage, de pièces de rechange et de services après-vente pour Boeing pour un large éventail de programmes commerciaux et de défense.

À PROPOS D'HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 50 % aux États- Unis. Le siège social de la Société est situé à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

