LONGUEUIL, QC, le 11 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek inc. (TSX: HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), important fabricant international de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, est heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'elle a conclu un contrat avec Embraer visant la conception, le développement et la fabrication du système d'actionnement de porte-cargo du pont principal pour le programme de conversion des avions-cargos E190F et E195F. Le contrat, qui sera mené à bien par l'équipe d'Héroux-Devtek en Espagne, prévoit également la livraison de pièces de rechange et le service après-vente sur la durée du programme.

« Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par Embraer pour le système d'actionnement de porte-cargo. Ce contrat témoigne de notre savoir-faire dans les systèmes d'actionnement, et nous sommes impatients de faire la preuve de nos capacités de classe mondiale dans la conception, le développement et le soutien de ce type de systèmes d'actionnement électromécaniques complexes. Nous croyons en l'avenir de ce programme et sommes impatients de travailler à nouveau aux côtés d'Embraer », déclare Martin Brassard, président et chef de la direction d'Héroux-Devtek.

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 93 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 59 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

